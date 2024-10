Rebel Wilson fecha a boca com Ramona Agruma durante casamento privado italiano

A atriz e sua paixão fashionista se casaram na Sardenha no sábado, disseram fontes originalmente Pessoas … e agora há fotos do momento em que os dois se inclinaram para o primeiro beijo oficial do casamento.

O casamento de Rebel e Ramona já demorou muito para acontecer… indo a público com seu romance em 2022 em uma foto com a legenda RW: “Achei que estava procurando um príncipe da Disney… mas talvez o que eu realmente precisasse todo esse tempo fosse uma princesa da Disney”.

Os dois conseguiram envolver no Dia dos Namorados do ano que vem… fazendo a pergunta do lado de fora do Castelo da Bela Adormecida, na Disneylândia, na Califórnia.