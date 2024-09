Rebel Wilson relista a casa de Los Angeles que ela usava como escritório por US$ 3,8 milhões

Rebelde Wilson está dando a sua segunda casa em Los Angeles – que ela usou como escritório – outra chance no mercado … TMZ descobriu que ela recolocou a casa por US $ 3,85 milhões.

A estrela australiana listou pela primeira vez o apartamento com 5 camas e 6 banheiros no início de junho por US$ 4,15 milhões. Ela comprou o local em 2016 por US$ 2,95 milhões.