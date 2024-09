Referência de Mike Tirico a Taylor Swift faz Swifties enlouquecerem no jogo Chiefs-Ravens

Pa megastar Taylor Swift fez uma aparição na abertura da temporada do Kansas City Chiefs contra o Baltimore Ravens na quinta-feira à noite. Ela tem sido uma presença regular nos jogos desde sempre desde que ela começou a namorar o tight end do Chiefs, Travis Kelce, em 2023e o relacionamento deles continua forte em 2024.

Durante o jogo, Mike Tirico da NBC fez uma referência maliciosa a Swift relacionamento passado com Harry Styles quando o jogo foi adiado. Ele mencionou, “Jogo atrasado cerca de 20 minutos por causa do clima… não há perigo de chuva pelo resto da noiteque também é o título de uma das músicas de Swift. Este comentário aparentemente inocente deixou os Swifties todos agitados nas redes sociais.

Taylor Swift surpreende com roupa de parar o show na Semana 1 da NFL

Os fãs recorreram ao Twitter para expressar sua excitação e curiosidade sobre a referência de Tirico. Um fã perguntou diretamente: “Certo, @MikeTirico PRECISAMOS SABER — foi uma referência intencional a Out of the Woods no jogo dos #Chiefs ou…?“Enquanto outro fã ponderava, “Ok, mas ele disse “fora da floresta” por causa do Swiftismo ou apenas porque é um ditado?.”

Parece que mesmo que não tenha sido intencional, os fãs ainda gostaram, como um fã tuitou: “Não estou fora de perigo para tomar banho pelo resto da noite. Desculpe, mas eu ri, mesmo que não tenha sido intencional.“

A presença de Swift acrescenta poder de estrela a um confronto emocionante

A presença de Taylor Swift e o sutil aceno à sua música por Mike Tirico adicionou uma camada extra de excitação para um jogo já emocionante. É claro que a influência de Swift se estende além da indústria musical e para lugares inesperados como um jogo de futebol.

Quanto a Swift e Kelce, o apoio que eles dão à carreira um do outro é evidente, e é emocionante vê-los aproveitando o tempo juntos dentro e fora do campo. Não é todo dia que vemos uma estrela pop e um jogador de futebol nas manchetes como um casal poderoso.

O jogo continua a ser de roer as unhas, com uma vitória de 27-20 para os Chiefs. Não há como negar que esse confronto foi um começo de temporada emocionante.