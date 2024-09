Referência do Metallica da Rutgers lidera os maiores trolls da CFB Semana 4

Com o calendário do futebol universitário começando a mudar de jogos não-conferência para jogos de conferência, as páginas de mídia social dos times tiveram outra rodada de trolls de qualidade.

Os Rutgers Scarlet Knights continuam a rolar nesta temporada, com seu último triunfo uma vitória de 26-23 sobre os Virginia Tech Hokies na estrada em Blacksburg. Os Scarlet Knights correram para uma liderança inicial de 14-0 no primeiro quarto, antes de selar a vitória com um field goal de 36 jardas de Jai Patel com pouco menos de dois minutos restantes.

Após o jogo, a equipe de mídia social da Rutgers prestou homenagem a um trecho de “Enter Sandman”, do Metallica, que é tocada no Lane Stadium da Virginia Tech antes dos jogos.

𝙇𝙚𝙖𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧-𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙡𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙖 𝙒 🎸 🪓 foto.twitter.com/buOWz7p30x — Futebol Rutgers (@RFootball) 21 de setembro de 2024

Confira alguns dos melhores golpes pós-jogo da quarta semana da temporada de futebol americano universitário.

Uma das primeiras surpresas desta temporada de futebol americano universitário foi o Army Black Knights, que começou com 3-0. O Army continuou seu ímpeto no confronto da Semana 4 com o Rice Owls, com um segundo quarto de 21 pontos impulsionando o Black Knights para uma vitória assertiva no Michie Stadium.

Após o jogo, o Exército zombou de seu histórico contra times que tinham como mascote a coruja Rice: os Black Knights também derrotaram os Florida Atlantic Owls por 24 a 7 na Semana 2.

Atualização do Owl. Doisoooooooo e 0! foto.twitter.com/hR1mbyKXaq — Futebol do Exército (@ArmyWP_Football) 21 de setembro de 2024

O Ohio State Buckeyes lidou com os negócios contra o Marshall Thundering Herd, passando facilmente por um touchdown inicial de Marshall para garantir uma vitória de cinco pontos. O astro transferido Quinshon Judkins brilhou na vitória, correndo por 173 jardas, bem como um par de pontos em 14 corridas.

Os Buckeyes fizeram referência ao bisão do apelido Thundering Herd de Marshall com uma simples provocação pós-jogo.

O Virginia Cavaliers voltou à coluna das vitórias após uma derrota na Semana 3 para Maryland, acumulando mais de 500 jardas de ataque em uma vitória de 43 a 24 sobre o Coastal Carolina Chanticleers.

Os ‘Hoos viajaram até Conway, na Carolina do Sul, para o jogo e comemoraram a vitória fora de casa com um vídeo pós-jogo mostrando o icônico campo azul-petróleo da Coastal Carolina — com uma aparência laranja.

Uma semana depois de quase derrotar o Georgia Bulldogs, o mais bem classificado, o Kentucky Wildcats se recuperou e conseguiu uma vitória dominante sobre o Ohio Bobcats. O jogo terrestre do Wildcats rolou, com seis jogadores diferentes combinando para mais de 200 jardas corridas e quatro touchdowns.

Após o jogo, Kentucky fez uma referência brincalhona ao segundo tempo compartilhado pelos respectivos mascotes da escola.

A batalha pelo Iron Skillet parecia mais uma competição de atletismo, com os SMU Mustangs abrindo uma vantagem inicial de 17 a 0, enquanto os TCU Horned Frogs tentavam recuperar o terreno perdido pelo resto do jogo.

Os Mustangs saíram vitoriosos e, após o apito final, provocaram o rival com um vídeo mostrando, entre outras coisas, pernas de sapo sendo cozidas em uma frigideira, com uma legenda semelhante aos vídeos surrealistas pós-vitória do próprio TCU.

Vitórias em conferências significam um pouco mais, especialmente na SEC. O Arkansas Razorbacks começou sua lista de conferências com uma vitória no sábado, despachando o Auburn Tigers na estrada no Jordan-Hare Stadium.

No início da semana, a equipe de mídia social de Auburn promoveu o jogo com um gráfico mostrando um grande tigre pairando sobre um porco em um estádio cheio de neve. Arkansas prestou homenagem à postagem com um vídeo revelando um grande bloco de gelo ‘L’ dentro de um freezer emparelhado com uma legenda inspirada no filme de 2013 “Frozen”.