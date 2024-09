Reggie Bush processa USC, Pac-12, NCAA por compensação NIL

O ex-running back da USC e vencedor do Troféu Heisman de 2005, Reggie Bush, entrou com uma ação judicial contra a universidade, a Pac-12 e a NCAA, buscando indenização por seu nome, imagem e semelhança durante seu tempo no programa.

No processo, a equipe jurídica de Bush afirma que as três organizações ganharam uma compensação significativa graças à “grande popularidade” e “destaque” de Bush por meio de contratos de TV, vendas de produtos e direitos de mídia.

Os advogados de Bush também disseram em um comunicado que, mesmo depois que ele deixou a USC para jogar na NFL, as três entidades continuaram a se beneficiar financeiramente de sua reputação “sem qualquer reconhecimento de sua contribuição”.

“Este caso não é apenas sobre buscar justiça para Reggie Bush”, disse Evan Selik, um dos advogados que representa Bush. “É sobre estabelecer um precedente para o tratamento justo de todos os atletas universitários. Nosso objetivo é retificar essa injustiça e abrir caminho para um sistema em que os atletas sejam legitimamente reconhecidos, compensados ​​e tratados de forma justa por suas contribuições.”

Escolhas do editor

1 Relacionado

A USC e a Pac-12 não retornaram imediatamente os pedidos de comentários da ESPN sobre o processo de Bush.

Em três temporadas na USC, Bush se tornou um dos jogadores universitários mais prolíficos de sua era. Suas 1.740 jardas corridas e 18 touchdowns totais durante sua temporada júnior resultaram na conquista do Troféu Heisman naquele ano. Esse Heisman, no entanto, foi perdido em 2010 pela USC e Bush devido a violações da NCAA em torno de benefícios inadmissíveis.

A USC também teve que anular o título nacional de 2004 — a primeira vez que um grande programa de futebol americano universitário foi destituído de um campeonato nacional. A NCAA também destituiu a USC de vitórias em 14 jogos que Bush jogou, incluindo aquela vitória arrasadora do título BCS sobre Oklahoma.

Como resultado, Bush não foi associado à escola de forma alguma até recentemente.

A adoção de compensação de nome, imagem e semelhança para atletas universitários atuais em 2021 motivou ação de Bush e sua equipe jurídica. Ele começou a fazer lobby para que seu troféu fosse devolvido e Bush entrou com um processo separado e em andamento contra a NCAA por difamação depois que um porta-voz alegou que Bush estava envolvido em “acordos de pagamento por jogo”.

No início deste ano, o Heisman Trust restabeleceu o prêmio de Bush, citando “enormes mudanças no cenário do futebol universitário”, o que levou Bush e a USC a se reencontrarem. Sua camisa aposentada número 5 — que havia sido removida do peristilo do Los Angeles Memorial Coliseum depois que as sanções da NCAA foram impostas — foi trazida de volta e exibida na abertura da USC em casa nesta temporada.

“Nós apreciamos que a nova administração na USC esteja tentando juntar os pedaços do tratamento injusto e impróprio de Reggie Bush pelas administrações anteriores”, disse Levi G. McCathern, II, outro advogado de Bush. “No entanto, a demora em consertar isso diz muito.”

Bush e a USC também estariam em negociações para que ele liderasse o time na saída do túnel em um jogo nesta temporada.