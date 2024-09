Reginald VelJohnson responde a rumores de sexo com Diddy fora de ‘DWTS’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Estrela de “Questões de Família” Reginald VelJohnson quer que todos o arrastem para o Diddy alegações para conseguir uma vida – e o lendário pai da TV não parece estar brincando 🫨 …!!!

Nós conversamos com Reg fora de seus ensaios de “Dancing with the Stars” em Los Angeles ontem e um fotógrafo perguntou a ele sobre a história que circulava por aí.

Comediante Luce Canhão alegou que uma vez tropeçou em uma brincadeira sexual “excêntrica”, onde Diddy fez Reginald gritar como Steve Urkel a portas fechadas !!!





Charlamagne fala sobre Diddy supostamente tendo relações sexuais com o ator Reginald VelJohnson, que interpretou Carl Winslow em “Family Matters”, e confirma que Diddy fez com que Wendy Williams fosse demitida do Hot 97 em 1998 por alegar que ele é gay. (🎥 FLAGRANTE/YouTube) pic.twitter.com/5d4Xr9AUyW — A arte do diálogo (@ArtOfDialogue_) 29 de maio de 2024

O boato se espalhou ainda mais quando o HipHopDX divulgou o link, levando André Schulz dar Charlamagne Tha Deus para dissecá-lo ainda mais no podcast ‘Flagrante’.

Charlamagne revelou mais tarde que Diddy conseguiu Wendy Williams demitido do Hot há 97 anos por compartilhar uma suposta foto do magnata do Bad Boy e outro cara.