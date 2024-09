Relatório – Dan Campbell, do Lions, é flagrado por colega de classe da filha

O endereço residencial de Dan Campbell foi divulgado publicamente nas redes sociais pela colega de classe de sua filha no início deste ano, de acordo com uma reportagem do The Detroit News, levando o treinador do Detroit Lions a vender sua casa após vários casos de assédio e visitantes indesejados na propriedade.

O Detroit News informou na segunda-feira que, de acordo com relatórios policiais obtidos pelo jornal, várias pessoas apareceram na residência dos Campbells em Bloomfield Township, Michigan, na noite de 28 de janeiro, horas após a derrota dos Lions para o San Francisco 49ers na final da NFC.

De acordo com o relatório, um oficial de segurança do Lions contatou a polícia de Bloomfield Township naquela noite para relatar que o endereço de Campbell havia sido postado online. Uma investigação conduzida pela polícia e pela segurança da NFL revelou que um colega de escola da filha de Campbell postou o endereço residencial da família no Snapchat com o texto que o acompanhava: “Idiota f— tentando ir atrás disso.”

Campbell e sua esposa, Holly, ainda estavam na Bay Area na época, de acordo com o relatório, mas ficaram “nervosos pela segurança de sua filha” depois que veículos e pessoas apareceram do lado de fora da residência. A filha dos Campbells estava na residência de Bloomfield Township naquela noite com seu namorado, que “saiu em seu veículo e piscou os faróis para qualquer um que se aproximasse, fazendo com que essas pessoas desligassem e fossem embora”, de acordo com o relatório.

Os Campbells acabaram instruindo a filha a deixar a casa com o namorado, e o relatório afirmou que a polícia patrulhou a residência pelos próximos dias.

De acordo com o relatório, o colega de classe da filha foi identificado em 29 de janeiro e interrogado pelos investigadores. O colega de classe disse que ele e seus amigos ficaram “perturbados” com a derrota dos Lions para os 49ers e que ele “encontrou humor” na postagem do Snapchat. O colega de classe e seus amigos mais tarde dirigiram até a residência dos Campbells, estacionaram na rua e estavam “gritando coisas nada legais para a casa” antes de sair, de acordo com o relatório.

Um investigador da polícia informou a Holly Campbell que o incidente não atendia aos padrões para registrar acusações criminais contra o colega de classe.

“A única preocupação de Holly é que o endereço deles já foi divulgado, e ela teme que na próxima temporada as pessoas saibam quando o marido dela estiver fora da cidade e tentem tirar vantagem disso”, escreveu o investigador, de acordo com o relatório.

Os Campbells se mudaram para um novo local não identificado no início deste ano, de acordo com o The Detroit News, e não receberam mais nenhum assédio. A residência de 7.800 pés quadrados em Bloomfield Township foi listada na semana passada por US$ 4,5 milhões, e um acordo estava pendente em 24 horas, de acordo com o Crain’s Detroit Business.

Dan Campbell se recusou a discutir sua decisão de vender a casa em Bloomfield Township na semana passada, mas enfatizou que ama os fãs dos Lions.

“Nossos fãs são inacreditáveis”, ele disse na sexta-feira passada. “Não há lugar algum em que eu gostaria de estar ou qualquer outro time que eu gostaria de treinar.”