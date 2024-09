Relatório – Sky demite Teresa Weatherspoon após uma temporada como técnica

O Chicago Sky demitiu a técnica Teresa Weatherspoon depois de apenas uma temporada com o time, informou o Chicago Sun-Times na noite de quinta-feira, citando várias fontes da liga.

A estrela estreante da Sky, Angel Reese, pareceu confirmar a notícia nas redes sociais, dizendo que estava “de coração partido”.

Weatherspoon foi contratado em 12 de outubro e levou o Sky a um recorde de 13-27. Chicago permaneceu na posição de playoff durante grande parte da segunda metade da temporada, apesar de ter lutado para um recorde de 3-13 após o intervalo olímpico. No final das contas, perder Reese devido a uma lesão no pulso em 7 de setembro foi demais para superar.

Reese teve uma temporada forte, estabelecendo um recorde da WNBA com 15 duplas consecutivas. Reese, o sétimo escolhido da LSU no draft, teve média de 13,6 pontos e 13,1 rebotes em 34 jogos. Ela agradeceu a Weatherspoon em uma postagem emocionante no X na noite de quinta-feira.

“Estou literalmente sem palavras sabendo o que essa mulher significou para mim em um ponto tão crucial da minha vida”, escreveu Reese. “Ela foi a única pessoa que acreditou em mim. Aquela que confiou em mim. Muitos nem sabem o que é ser uma mulher negra no esporte quando ninguém acredita em você. Você teve um trabalho difícil. Todas as circunstâncias malucas que passamos por este ano e quando você estava contra a parede, você sempre acreditou.

“Eu vim para Chicago por sua causa. Você foi um herói desconhecido em minha vida. Construímos um relacionamento em um curto espaço de tempo que durará para sempre.”

Weatherspoon jogou na WNBA de 1997, ano inaugural da liga, a 2004, com sete temporadas em Nova York e uma em Los Angeles. Ela também treinou em nível universitário, em sua alma mater, Louisiana Tech, e na NBA com o New Orleans Pelicans.