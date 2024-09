Renan Ferreira: Francis Ngannou ‘tem meu respeito’ por negociar pagamento de US$ 2 milhões para oponentes do PFL

Francis Ngannou negociou um acordo único quando se juntou à PFL após sua passagem pelo título do UFC, e Renan Ferreira se beneficiará muito com isso.

O contrato de Ngannou com a promoção inclui participação acionária na empresa, um papel no conselho de diretores da PFL e como presidente da PFL África, além da liberdade de boxear. Ele também não apenas negociou um acordo de sete dígitos para si mesmo, mas também fez questão de solicitar uma bolsa garantida de US$ 2 milhões para cada um de seus oponentes da PFL.

Ferreira e Ngannou lutarão no evento principal do PFL Super Fights em 19 de outubro, e “Problema” disse que Ngannou ganhou seu respeito por lhe proporcionar um dia de pagamento que mudará sua vida.

“Meu respeito por ele só cresceu porque ele busca melhores oportunidades não só para ele como atleta”, disse Ferreira. “Não só para ganhar espaço no cenário do boxe também, o que sabemos que é difícil para lutadores de MMA fazerem isso — embora ele não tenha tido um bom desempenho em sua última luta [vs. Anthony Joshua] — mas foi enorme da parte dele dizer que seu oponente também deveria ser valorizado. Foi muito gentil da parte dele.”

Ferreira embolsou US$ 1 milhão por vencer a temporada de pesos pesados ​​de 2023 na PFL, além de suas quatro bolsas ao longo do ano, e receberá US$ 2 milhões quando enfrentar Ngannou em outubro. A bolsa de Ferreira por sua vitória por nocaute desagradável sobre Ryan Bader em fevereiro passado não foi divulgada.

“Sinto-me honrado com tudo isso, e isso só me motiva a melhorar e continuar a mostrar quem sou como atleta e estar entre os melhores, e ser o melhor”, disse Ferreira. “Estou feliz de estar lá e lutar com ele. Este ponto de virada na minha carreira é o ápice de uma longa estrada de trabalho duro e dedicação. Estou orgulhoso da história que criei com honestidade, nunca pisando nos outros. Isso me deixa muito feliz.”

Ngannou deixou o UFC com vitórias consecutivas sobre Ciryl Gane, Stipe Miocic, Jairzinho Rozenstruik, Junior dos Santos, Cain Velasquez e Curtis Blaydes, e “Problema” sabe que não será uma noite fácil no octógono, embora o peso pesado camaronês não compita no MMA desde janeiro de 2022.

“Francis é um homem agressivo e um nocauteador como eu, mas estou trabalhando em todas as áreas”, disse Ferreira. “Tenho boas quedas, tenho um bom jiu-jitsu, então se a oportunidade se apresentar, definitivamente atacarei e o derrubarei e usarei meu ground and pound pesado, algo que sempre fiz. Estou trabalhando nisso também. Minha trocação definitivamente estará mais afiada do que nunca. Ele não lutou [MMA] daqui a pouco e isso pode torná-lo menos ativo em algumas áreas, então vou explorar tudo isso.”

“Para mim, o que mais importa é a vitória, mas uma vitória boa, uma vitória espetacular, como já fiz muitas vezes antes, é definitivamente gratificante”, ele continuou. “Isso mostra que o trabalho que estamos fazendo é bem feito. Mas temos que ser cautelosos nessa luta. Temos um cara duro e experiente do outro lado, um homem que lutou contra muitos grandes lutadores. Vencer é o que importa, não importa como. Francis é um homem confiante, um homem grande e imponente, e eu sei que vai ser uma guerra. Vai ser uma luta muito dura, e isso me motiva a trabalhar duro todos os dias.”