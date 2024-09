Renato Moicano: Paddy Pimblett ‘merece algum respeito… não muito, mas algum respeito’

Renato Moicano há muito tempo almeja uma luta futura contra Paddy Pimblett, não apenas porque é um confronto muito comercializável, mas também porque ele está muito confiante de que vencerá.

Mas sua posição mudou de alguma forma depois de ver Pimblett arrasar King Green após derrotar o veterano peso-leve no primeiro round, quando eles se enfrentaram no UFC 304 em julho?

“Estou muito impressionado”, disse Moicano sobre Pimblett ao falar com o MMA Fighting. “Acho que depois da luta com Bobby Green, acho que Paddy Pimblett é um adversário mais difícil do que Dan Hooker.

“Antigamente, eu seria louco de dizer isso, mas agora vimos o que Dan Hooker fez [with] Mateusz Gamrot. Ele foi pego muitas, muitas vezes no primeiro round. Foi uma luta acirrada. Não acho que ele tenha vencido, mas você vê a maneira como Paddy Pimblett finalizou Bobby Green, e Bobby Green não é um cara fácil de finalizar. A maneira como ele fez isso, parabéns a Paddy Pimblett.”

Moicano admite abertamente que achava que Pimblett era mais exagero do que realidade, mas a maneira como ele derrotou Green definitivamente chamou a atenção do brasileiro.

“Eu era um dos céticos”, disse Moicano. “Mas ele foi ótimo, ele fez um ótimo trabalho contra Bobby Green. Ele merece algum respeito. Não muito, mas algum respeito.”

No UFC Paris, Moicano será a atração principal de um evento do UFC pela segunda vez em sua carreira com a esperança de dar continuidade à sua sequência de três vitórias quando enfrentar Benoit Saint Denis na luta principal.

No papel, Moicano está, na verdade, dando um passo para trás ao aceitar uma luta contra Saint Denis, que está atrás dele no ranking oficial do UFC, mas nada disso importa muito para ele.

É semelhante ao seu interesse na luta contra Pimblett porque Moicano entende que o número ao lado do nome de alguém não dá automaticamente a essa pessoa mais atenção ou credibilidade com os fãs. Em vez disso, Moicano prefere lutas que operem sob os holofotes mais brilhantes e, agora mesmo no peso leve, Pimblett pode ser apenas uma das maiores lutas disponíveis para qualquer um que não se chame Conor McGregor.

“Rankings não importam”, disse Moicano. “Realmente não importa. Porque se rankings importassem, eu não lutaria com Benoit Saint Denis. Porque não faz sentido eu lutar de trás para frente. O único ponto que eu estou lutando com Benoit Saint Denis é porque ele é um oponente difícil e essa luta vai me dar muita exposição.

“Neste esporte, como fora do esporte, você precisa de exposição. Você precisa que as pessoas queiram assistir você. Você precisa que as pessoas queiram ver o que está acontecendo. Eu gosto desse cara, vou segui-lo nas redes sociais, vou comprar suas coisas, vou apoiá-lo. É isso que move, não apenas o esporte, mas todo mercado. Claro, Paddy Pimblett é uma luta que eu acho que seria incrível. Acho que seria ótimo. Seria legal.”

Moicano sabe que o valor do nome tem mais peso do que as classificações quando se trata do UFC, e é por isso que ele nunca se perde nesses números quando recebe uma oferta de luta.

“Vemos alguns caras no top 15 que as pessoas nem conhecem”, disse Moicano. “Não importa porra nenhuma. As pessoas não conhecem classificações. As pessoas conhecem personalidades. Elas conhecem pessoas com quem podem se identificar. Esse cara é real, ele está falando coisas que eu gosto. Algumas pessoas são engraçadas. As pessoas são diferentes. Algumas pessoas gostam de seguir pessoas diferentes, então não me importo muito com as classificações.

“Porque o UFC não toma decisões com base em classificações. Eles tomam decisões com base na popularidade e em quanto dinheiro podem ganhar com uma luta. Já vimos isso várias e várias vezes.”

Por mais que não queira destacar ninguém em particular, Moicano usou um veterano peso-leve como exemplo de alguém que tem um número ao lado do nome, mas que não faz muita diferença quando se trata de despertar interesse em uma luta.

“Não quero falar muita merda porque não tenho nada contra o cara”, disse Moicano. “Acho que ele é um ótimo ser humano. Acho que ele é um bom lutador, mas não está mais no auge — Beneil Dariush, ele ainda está ranqueado e se eu pudesse escolher lutar com Beneil Dariush ou lutar com Benoit Saint Denis ou até mesmo Paddy Pimblett, ou às vezes até mesmo Bobby Green — eu escolheria outra pessoa no momento.

“Porque tudo se resume ao momento em que você está agora, como as pessoas estão percebendo você, percebendo sua carreira, e alguns caras talvez estejam em uma boa posição no ranking, eles estão em uma boa posição no ranking, mas em termos de popularidade, eles não estão.”

Então, com base apenas na classificação, Moicano não subiria tanto na classificação ao derrotar Pimblett, mas ele não se importaria nem um pouco com esses números.

Pimblett se transformou em um dos lutadores mais comentados de todo o elenco do UFC e é isso que chama a atenção de Moicano.

“100 por cento, eu estaria disposto a lutar com Paddy Pimblett”, disse Moicano. “Acho que Paddy Pimblett será uma ótima luta. Mas vamos ver 28 de setembro, e então eu falo alguma merda.”