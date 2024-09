Renato Moicano sabe por que luta contra Benoit Saint Denis: ‘Você vai me obrigar a falar coisas que o UFC não gosta’

Renato Moicano nunca foi fã de Benoit Saint Denis lutar contra Dustin Poirier porque pelo ranking e pela experiência o confronto simplesmente não fazia muito sentido.

Na verdade, Saint Denis parecia ser uma estrela em ascensão, especialmente com o UFC em busca de lutadores comercializáveis ​​vindos da Europa e ele fez uma boa prestação de contas antes de finalmente sofrer uma derrota por nocaute no segundo round. Agora, seis meses depois, é Moicano quem recebe a convocação para enfrentar o Saint Denis, em seu país, na luta principal do UFC Paris, no sábado.

Assim como na luta com Poirier, Moicano conhecia a agenda que o UFC tinha em mente antes que a tinta do contrato secasse.

“Você vai me obrigar a falar coisas que o UFC não gosta”, disse Moicano em entrevista ao MMA Fighting. “Mas acho que é isso – o UFC gosta do Benoit Saint Denis. O UFC quer pressionar Benoit Saint Denis e essa é a verdade. Ele entrou no UFC com atuações muito boas. Venceu muito bem os adversários, mas não enfrentou grandes nomes. Lutar contra Dustin Poirier não é uma luta fácil de conseguir. Quantas pessoas lutam contra Dustin Poirier? Poirier lutou [Conor] McGregor, ele lutou, você escolhe, na divisão 155 ele lutou com todo mundo, ele é uma lenda.

“100 por cento se você vencer Dustin Poirier, você estará em uma conversa sobre disputa de título. É por isso que Poirier depois de Benoit Saint Denis lutou pelo cinturão. Então, 100 por cento, eles estão tentando pressionar Benoit Saint Denis e eu nem estou bravo com isso.”

Como um conhecido fã de ganhar dinheiro, Moicano não pode culpar o UFC por investir em um talento talentoso como Saint Denis na esperança de que ele possa se tornar um empate em toda a Europa.

Com Conor McGregor ausente de ação desde 2021 e campeões europeus como Leon Edwards não detendo mais títulos, o UFC precisa de novos nomes para promover e Saint Denis certamente se enquadra nesse perfil.

“São apenas negócios”, disse Moicano. “Sei que a Europa é um mercado enorme. Eles não têm muitos lutadores europeus indo muito bem e Benoit Saint Denis é um lutador perigoso. Ele é um lutador agressivo e o UFC gosta dele. Ele é jovem. Ele é europeu. Bom marketing, ele pode ganhar um bom dinheiro para o UFC

“Mas adivinhe? O UFC chamou o cara errado porque eu vou lá e vou vencer ele.”

Outro motivo pelo qual Moicano sabe que Saint Denis está recebendo um grande empurrão do UFC foi depois que ele recebeu a convocação para a luta que seria a luta principal, em Paris, no sábado.

No papel, o multi-desafiante ao título dos pesos pesados, Ciryl Gane, é um nome mais estabelecido e com mais seguidores, mas não foi escalado para o UFC Paris. Em vez disso, ele estava originalmente escalado para enfrentar Alexander Volkov no UFC 308, até que a luta foi recentemente cancelada devido a uma lesão.

Enquanto isso, Saint Denis tem apenas sete lutas em sua carreira no UFC, mas com um estilo amigável aos fãs e a torcida francesa por trás dele, ele tem aquele fator ‘isso’ que a organização adora.

“Eu esperava ver Ciryl Gane”, disse Moicano. “Temos que perguntar por que Ciryl Gane não está lutando na França e [he was fighting in Abu Dhabi]. Isso não faz sentido para mim. O único sentido é que eles querem construir [Saint Denis] reconstruí-lo e agora, como você disse, muitas pessoas estavam prestando atenção [my fight at] UFC 300.

“Mas, novamente, tiro o chapéu para o UFC porque o UFC é o melhor do ramo por um motivo. Mas terei que provar que eles estão errados novamente, não é a primeira vez.”

Verdade seja dita, Moicano diz que duvidaram dele a vida toda e isso inclui até seus pais lhe dizendo para desistir de lutar quando ele tentava progredir no esporte.

“Em todas as minhas lutas ao longo da minha carreira, sempre fui o azarão”, disse Moicano. “Além disso, sendo atleta, todo dia eu acordo e meu pai e minha mãe falam ‘você não vai conseguir, desiste, tenta arrumar um emprego’. Eu falei não, um dia eles vão ver. A mesma coisa que sinto com o UFC.

“Vou forçar, vou dar o meu melhor, vou conseguir vitórias e um dia o UFC vai ter que me promover do jeito que eu quero. E para ser sincero e justo, claro que da minha parte acho que eles estão tentando pressionar Benoit Saint Denis, mas é a França, luta principal, a luta é no exterior, vai ter muitas câmeras, muita atenção, então eu só tenho que vencer e ser eu mesmo e fazer o que faço.”

Quer os holofotes incidam mais sobre Saint Denis ou não, Moicano sabe que seu trabalho continua o mesmo.

Ele pode não ter a torcida ao seu lado e as probabilidades dizem que não se espera que ele vença, mas isso não impedirá Moicano de fazer todo o possível para conquistar sua quarta vitória consecutiva no UFC>

“Vou lá e estou ganhando”, disse Moicano. “Estou fazendo tudo o que preciso para estar pronto para o dia 28 de setembro. Não estou tentando treinar muito e vencer todos os rounds na academia. Não vou me matar como costumava fazer. Estou treinando muito, muito diligentemente, mas estou treinando do jeito que preciso, para estar no meu desempenho máximo no dia 28 de setembro.

“Vou lá para trazer o calor, para dar show e para vencer. Essa é a verdade. Eu quero vencer. Quero o bônus e quero os cheques duplos.”