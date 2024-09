Renda de Segurança Suplementar: Quais condições podem afetar o quanto você recebe do SSI?

A Renda de Segurança Suplementar (SSI) é um programa de assistência financeira crucial para aqueles com pouca renda e recursos, mas o valor exato que você recebe pode variar com base em vários fatores. Em 2024, o o benefício máximo mensal do SSI é fixado em US$ 943 para indivíduos e US$ 1.415 para casais. No entanto, fatores como sua renda, situação de moradia e até mesmo a renda de membros da família podem influenciar o quanto você realmente receberá.

Um fator importante que afeta seu pagamento de SSI é sua renda. A regra geral é que para cada $2 que você ganha com o trabalho, seu pagamento SSI é reduzido em $ 1. Isso inclui renda de empregos, trabalho autônomo ou quaisquer outras atividades lucrativas. Renda não trabalhista, como benefícios por invalidez, pagamentos de desemprego ou pensões, impacta seu pagamento também – aqui, cada US$ 1 de renda não relacionada ao trabalho reduz seu pagamento de SSI em US$ 1.

Além disso, se você mora com um cônjuge ou um filho que recebe SSI e você ou seu cônjuge têm uma renda, pode diminuir o valor que o beneficiário do SSI recebe. Crianças no SSI que moram com os pais podem ter seus pagamentos reduzidos com base na renda dos pais.

Os arranjos de moradia também desempenham um papel importante. Se você mora na casa de outra pessoa e não contribui com sua cota justa de custos de alimentação e moradia, seu pagamento de SSI pode cair em até $ 334,33. Por outro lado, alguns estados oferecem um “suplemento estadual” para ajudar com os custos de alimentação e abrigoo que não reduzirá seu pagamento de SSI. Esses suplementos variam de acordo com o estado e podem ser um adição bem-vinda para destinatários que precisam de uma ajudinha extra.

Como o suporte extra pode ajudar a aumentar seu SSI

Para se qualificar para o SSI, você deve atender a certos limites de renda e recursos. Para indivíduos, recursos como veículos e contas bancárias não devem exceder $2.000; para casais, o limite é $3.000. Se você estiver solicitando para uma criança, os limites de recursos são maiores em $2.000.

Inabilidade é outro requisito fundamental para menores de 65 anos. Sua deficiência deve afetar sua capacidade de trabalhar por pelo menos um ano, resultar em morte ou limitar significativamente as atividades diárias. Além disso, no mês em que você se inscrever, você deve ter ganho menos de $ 1.550 do trabalho para ser elegível sob os critérios de deficiência. Se você tiver mais de 65 anos, você não precisa de uma deficiência para se qualificar para o SSIbasta atender aos limites de renda e recursos.

Em suma, várias condições — de renda e arranjos de moradia a suplementos estaduais e rendimentos familiares — afetam o quanto você recebe do SSI. Entender esses fatores é essencial para maximizar seus benefícios.