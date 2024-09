Resultados da 8ª temporada da DWCS, semana 4: nocaute escandaloso entre cinco contratos concedidos por Dana White

Foi uma noite para os azarões no último episódio de Série Contender.

Na terça-feira à noite, o quarto episódio da oitava temporada de Série Contender aconteceu em Las Vegas no UFC APEX e após cinco lutas, três azarões conseguiram levantar as mãos, incluindo Yuneisy Duben que aplicou um dos melhores nocautes da história Série Contender história. No final da noite, o CEO do UFC, Dana White, recompensou todos os azarões com contratos do UFC, junto com os outros dois vencedores, assinando cinco novos lutadores para o UFC.

Ko surpreende Cavalcanti

Na luta principal da noite, Seok Hyun Ko enfrentou Igor Cavalcanti em uma disputa de pesos médios, mostrando habilidades completas para vencer por decisão unânime.

Um azarão de +240 indo para a luta, Ko sobreviveu aos grandes golpes de Cavalcanti e misturou bem suas habilidades, marcando quedas e acertando golpes limpos nos pés, desgastando Cavalcanti por três rounds. No final, Seok Hyun Ko venceu por uma ampla decisão unânime e impressionou Dana White o suficiente para ganhar um contrato com o UFC.

Santos supera Currie

Não foi a performance mais emocionante, mas Djorden Santos manteve viva sua sequência de vitórias contra Will Currie.

Santos era um azarão considerável em sua luta de peso médio com Currie, mas certamente não parecia, defendendo quedas e trabalhando Currie com seu boxe e pressão superiores. Conforme a luta prosseguia, Santos não conseguiu garantir um final, mas mesmo assim conseguiu uma vitória ampla por decisão unânime e Dana White recompensou Santos pela grande vitória inesperada com um contrato com o UFC.

Bashi submete Ramos

Austin Bashi entrou Série Contender como uma das melhores promessas da temporada e o jovem de 22 anos demonstrou isso ao finalizar Dorian Ramos.

Já com 12-0 em sua jovem carreira no MMA, Bashi é um dos novos lutadores que vem treinando em todos os aspectos do MMA desde criança, e ele mostrou todas essas habilidades, trabalhando combinações nos pés para então fazer a transição para o grappling. Ramos se defendeu de Bashi o melhor que pôde, mas simplesmente não teve resposta para a proeza de Bashi no BJJ e eventualmente desistiu do estrangulamento no segundo round. Dado o quão elogiado ele está, não é surpresa que Bashi tenha ganhado um contrato.

Duben engoma Clark

Yuneisy Duben deu um dos nocautes mais impressionantes da história Série Contender história sobre Shannon Clark.

Um azarão enorme de +800 chegando a este confronto de dois lutadores invictos, Duben saiu com um fogo, marcando Clark repetidamente enquanto o lutador canadense avançava cegamente. Isso provou ser desastroso para Clark, pois com pouco mais de um minuto de luta, Duben cronometrou um overhand perfeito de direita que deixou Clark rígida como uma tábua e fez Dana White dizer a ela que ela estava dentro antes mesmo de chegarem ao fim do show. Então, quando chegou a hora dos contratos, White trouxe Duben com ele e a elogiou com elogios por sua ótima performance.

Salkilld supera Young

Na luta de abertura da noite, Quillan Salkilld venceu uma disputa acirrada contra Gauge Young.

Tanto Salkilld quanto Young têm apenas 24 anos e mostraram aquele entusiasmo juvenil tentando ganhar um contrato com o UFC, mas foram os grandes chutes e a habilidade de wrestling de Salkilld que lhe permitiram controlar a ação durante a maior parte da luta. A luta foi tão competitiva que Dana White até entrou no octógono para dizer a Salkilld e Young que eles têm um futuro brilhante no esporte, embora, no final das contas, apenas Salkilld tenha recebido um contrato.

Confira os resultados do DWCS abaixo.

Seok Hyun Ko def. Igor Cavalcanti via unanimous decision (30-27, 29-28, 29-28)

Djorden Santos derrotou Will Currie por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Austin Bashi derrotou Dorian Ramos por finalização (mata-leão) — Round 2, 3:15

Yuneisy Duben derrotou Shannon Clark por nocaute (soco) — Round 1, 1:13

Quillan Salkilld derrotou Gauge Young por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)