Resultados da 8ª temporada da DWCS, semana 6: segunda dupla pai e filho na história do UFC encabeça a noite de quatro contratos

Um pouco da história do UFC foi feita quando mais quatro lutadores ganharam seu lugar no UFC no último episódio do Série Contender

Na terça-feira à noite, o sexto episódio da oitava temporada de Série Contender aconteceu em Las Vegas no UFC APEX, e depois de cinco lutas, o CEO do UFC Dana White concedeu quatro dos cinco contratos vencedores para o UFC, incluindo um para Elijah Smith, filho do ex-duas vezes O lutador final competidor Gilbert Smith. Com Smith agora no UFC, ele e seu pai se tornam apenas a segunda dupla pai-filho na história da promoção, seguindo o UFC depois do Hall of Famer Randy Couture e seu filho Ryan Couture.

Smith supera Tau

No evento principal da noite, Elijah Smith, de 22 anos, sobreviveu a um forte round final de Aaron Tau para vencer por decisão unânime e um contrato com o UFC.

O filho do ex-duas vezes O lutador final competidor Gilbert Smith, “Swift” parecia ótimo no começo, fazendo quase tudo o que queria contra o produto de 31 anos da City Kickboxing. Mas no terceiro round, Smith — que aceitou a luta em cima da hora — começou a desmaiar e Tau ligou o ritmo, resultando em uma luta de cães knockdown, já que Smith se recusou a recuar apesar do cansaço. No final, Tau venceu a batalha do terceiro round, mas perdeu a guerra, já que Smith levou para casa a vitória por decisão e a vaga no UFC.

Teixeira crumbles Lopes

Na penúltima luta da noite, Tallison Teixeira fez o que tinha que fazer e derrotou Arthur Lopes com um nocaute no primeiro round, o que lhe garantiu uma vaga na divisão dos pesos pesados ​​do UFC.

Um monstro de homem com 6 pés e 7 polegadas, Teixeira, de 24 anos, mostrou por que era um grande favorito nas apostas da noite, dando o tom logo no início com jabs e chutes baixos. Lopes provou jogo, no entanto, tentando arrastar Teixeira para uma briga selvagem, mas “Xicao” não mordeu a isca e conseguiu encontrar uma direita limpa que derrubou seu compatriota brasileiro e o levou a 7-0 em sua carreira.

Bennett supera Hart

Na disputa dos meio-médios da noite, Benjamin Bennett venceu Joey Hart por decisão dividida, o que não impressionou Dana White o suficiente para garantir um contrato com o UFC.

Com vasta experiência em boxe e kickboxing, Bennett entrou e usou seu wrestling cedo contra Hart, repetidamente marcando quedas e neutralizando o lutador maior. Hart se manteve firme e aproveitou ao máximo seus momentos em pé quando pôde, enquanto os homens iam e vinham durante os quinze minutos completos. No final, os juízes premiaram Bennett por seu controle, mas White não lhe concedeu um contrato com o UFC.

Gautier esmaga Naito

Na segunda luta da noite, Ateba Gautier aplicou um nocaute técnico no segundo round sobre Yura Naito e garantiu sua vaga no UFC.

Com apenas 22 anos, Ateba ainda está se desenvolvendo como um prospecto e teve que lutar para ser derrubado no primeiro round por Naito. No entanto, quando as coisas recomeçaram em pé no segundo round, a velocidade e a potência do lutador camaronês estavam em plena exibição, quando ele derrubou Naito com grandes socos e então, depois de passar algum tempo na guarda de Naito, finalmente conseguiu se posicionar e desferir golpes violentos para garantir a vitória.

Hassanzada se reúne para submeter Dylan Mantello

Na luta de abertura da noite, Ahmad Hassanzada conseguiu uma impressionante finalização de retorno sobre Dylan Mantello e garantiu sua vaga no UFC.

Depois de falhar em sua primeira tentativa Série Contender em 2022, Hassanzada parecia que poderia ter estourado seu tanque de gasolina novamente com um ritmo tórrido no primeiro round, já que Mantello o derrubou várias vezes no segundo e o lutador afegão parecia exausto indo para o frame final. Mas de alguma forma Hassanzada se recuperou no terceiro round, pressionando a ação, marcando uma queda e, em seguida, travando um mata-leão que encerrou a luta.

Confira os resultados do DWCS abaixo.

Elijah Smith derrotou Aaron Tau por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Tallison Teixeira derrotou Arthur Lopes por nocaute (soco) — R1, 1:57

Benjamin Bennett derrotou Joey Hart por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28)

Ateba Gautier derrotou. Yura Naito por nocaute técnico (socos) – R2, 4:00

Ahmad Hassanzada derrotou Dylan Mantello por finalização (mata-leão) — R3, 2:41