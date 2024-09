Resultados da 8ª Temporada, Semana 5 do DWCS: Stirling x Latu AO VIVO

O MMA Fighting tem os resultados da 8ª temporada, semana 5 do DWCS para o evento Stirling vs. Latu no UFC Apex em Las Vegas na terça-feira à noite.

Navajo Stirling, que tem 4-0 na carreira, e Phil Latu (6-1) se enfrentam em uma disputa de meio-pesados ​​no evento principal.

Kody Steele coloca seu início perfeito de carreira com 6-0 em jogo contra Quemuel Ottoni (12-3) em uma luta leve no evento co-principal.

Confira os resultados do DWCS abaixo:

Card principal (ESPN+ às 20h ET)

Navajo Stirling vs. Phil Latu

Quemuel Ottoni x Kody Steele

Taiga Iwasaki vs. Yousri Belgaroui

Josias Musasa vs. Otari Tanzilovi

Corinne Laframboise vs. Nicolle Caliari