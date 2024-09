Resultados da 8ª Temporada, Semana 5 do DWCS: Três contratos concedidos, uma luta fracassa após retirada inesperada

O último episódio de Série Contender contou com uma série de grandes atuações e uma reviravolta inesperada.

Na terça-feira à noite, o quinto episódio da oitava temporada de Série Contender aconteceu em Las Vegas no UFC APEX, e depois de quatro lutas, o CEO do UFC Dana White concedeu três contratos ao UFC.

No entanto, a maior história da noite foi que apenas quatro lutas acabaram acontecendo, em vez das cinco lutas planejadas. Durante a transmissão, a equipe de comentários anunciou que o confronto planejado entre Quemuel Ottoni e Kody Steele não aconteceria mais, pois Ottoni inesperadamente se retirou do evento, deixando Steele sem um oponente.

Steele agora vai esperar para competir em um futuro episódio de Série Contender nesta temporada, enquanto os três lutadores que receberam ofertas de contrato agora seguirão para o UFC.

Stirling gela Latu

No evento principal da noite, Navajo Stirling conseguiu o resultado mais impressionante da noite, derrotando Phillip Latu com um gancho de esquerda no segundo round e carimbando sua vaga no UFC.

Lutando fora do City Kickboxing, Stirling tinha muitas expectativas sobre ele chegando e o prospecto invicto mostrou o porquê, exibindo uma compostura além de sua idade e habilidades completas logo no início, enquanto Latu misturava as coisas com ele. Então, no segundo round, Stirling acertou um gancho devastador durante uma troca que fez Latu cair e lhe rendeu uma avaliação brilhante de Dana White, que lhe ofereceu um contrato com o UFC.

Belgaroui marca final no final sobre Iwasaki

Na penúltima luta da noite, Yousri Belgaroui se destacou quando necessário e conquistou uma vitória por nocaute técnico no terceiro round sobre Taiga Iwasaki.

Depois de ficar aquém em Série Contender ano passado, Belgaroui estava determinado a fazer melhor desta vez, mas o antigo desafiante ao título do Glory Kickboxing teve mais dificuldade do que o esperado contra Iwasaki, que se mostrou extremamente disposto durante boa parte da luta. No entanto, após ter um ponto deduzido no segundo round por repetidas cutucadas nos olhos, Belgaroui saiu mais agressivo no terceiro round e finalmente acertou um par de joelhadas fortes que machucaram Iwasaki e causaram o fim da luta.

Infelizmente, as cutucadas nos olhos e o começo difícil não foram suficientes para impressionar Dana White, que se recusou a oferecer um contrato a Belgaroui.

Musasa supera Tanzilov

Na segunda luta da noite, Josias Musasa teve uma batalha árdua com Otar Tanzilov, fazendo o suficiente para vencer por decisão dividida e ganhar uma chance no UFC.

Esta batalha de lutadores invictos foi uma das mais competitivas da noite, com Musasa e Tanzilov se enfrentando por 15 minutos inteiros de ação rápida. Tanzilov conseguiu uma série de quedas na luta, mas em cada uma delas Musasa simplesmente se levantou e voltou a trabalhar com sua pressão e boxe. No final, dois dos juízes acharam que isso foi bom o suficiente para lhe conceder a vitória.

Caliari submete Laframboise

Na luta de abertura da noite, Nicolle Caliari derrotou Corinne Laframboise rapidamente e garantiu sua vaga no UFC.

Ex-campeã mundial de caratê, Caliari é mais conhecida por suas habilidades de trocação, mas foi seu grappling que fez a diferença na terça-feira, quando Caliari entrou e tentou usar seu wrestling desde o início, marcando quedas na lutadora canadense. Laframboise aproveitou a oportunidade para entrar em trocas de grappling e, finalmente, derrubou Caliari, mas foi aí que as coisas deram errado para ela, quando Caliari aplicou um armlock que resultou em uma finalização no primeiro round e um contrato com o UFC.

Confira os resultados do DWCS abaixo.

Navajo Stirling derrotou Phil Latu por nocaute (soco) — Round 2, 2:21

Yousri Belgaroui derrotou Taiga Iwasaki por TKO (joelhada e socos) — Round 3, 2:34

Josias Musasa def. Otari Tanzilovi via split decision (29-28, 28-29, 29-28)

Nicolle Caliari derrotou. Corinne Laframboise por finalização (armlock) – Round 1, 4:45