Resultados da 8ª temporada, semana 7 do DWCS: cinco contratos concedidos após uma noite de finalizações rápidas

Cinco novos lutadores ganharam contratos com o UFC no último episódio do Série Contender.

Na terça-feira à noite, o sétimo episódio da oitava temporada de Série Contender aconteceu em Las Vegas no UFC APEX, e depois de cinco lutas, o CEO do UFC Dana White entregou contratos para todos os cinco vencedores da noite, a segunda vez que isso acontece nesta temporada.

Voievodkin surpreende Schoenfelder

No evento principal da noite, Danylo Voievodkin surpreendeu Bailey Schoenfelder com uma vitória por finalização no primeiro round que rendeu ao lutador de 24 anos um contrato com o UFC.

O maior azarão do card, Voievodkin não pareceu na jaula com Schoenfelder, ditando o ritmo desde o sino de abertura. Schoenfelder tentou ficar e se mover, mas não demorou muito para Voievodkin derrubar o ex-jogador de futebol americano do Minnesota Golden Gopher e imediatamente pular para um mata-leão, finalizando em pouco mais de um minuto.

Frunza supera Kutsyi

Na penúltima luta da noite, Daniel Frunza derrotou Vadym Kutsyi para conseguir um nocaute técnico no segundo round e ganhar um contrato com o UFC.

Com um currículo impressionante de 17-1 chegando Série ContenderKutsyi estava muito animado para a luta, mas Frunza começou quente, agitando o bielorrusso logo no início com combinações. Isso levou Kutsyi a recuar em seu wrestling pelo restante do round, até mesmo acertando alguns golpes fortes de cima. Mas assim que o segundo round começou, o tanque de gasolina de Kutsyi acabou e Frunza aumentou a pressão, sobrepujando Kutsyi com golpes para garantir o nocaute e um contrato com o UFC.

Christian submete Mazzeo

Na terceira luta da noite, Kevin Christian conseguiu uma pequena reviravolta, finalizando Francesco Mazzeo com um triângulo de braço no segundo round.

Uma visão impressionante com 6 pés e 7 polegadas como um meio-pesado, Christian teve um começo difícil quando Mazzeo conseguiu uma queda no início e passou a maior parte do primeiro round na posição superior. Christian tentou algumas finalizações, mas teve pouco sucesso e também não conseguiu se levantar. Mas no segundo round, Mazzeo acertou uma parede de cardio e depois de garantir outra queda, desta vez Christian conseguiu aplicar um triângulo, finalizando a manobra rapidamente com uma extensão de chave de braço adicionada para completar.

Após a luta, Dana White não tinha certeza se contrataria Christian, mas Mick Maynard tomou a decisão e, finalmente, Christian garantiu sua vaga no UFC.

Vallejos deslumbra contra Teague

Na segunda luta da noite, Kevin Vallejos fez uma exibição deslumbrante de trocação contra Cam Teague, conquistando um nocaute no primeiro round e um contrato com o UFC.

Com apenas 22 anos, Vallejos falhou em sua primeira tentativa Série Contender ano passado, quando enfrentou Jean Silva e sofreu sua primeira derrota na carreira. Desta vez, o lutador argentino não teve tais problemas, detonando Teague com combinações na cabeça e no corpo, sobrepujando o lutador até então invicto. Foi uma performance quase perfeita de Vallejos e Dana White concedeu ao jovem um contrato com o UFC como resultado.

Thainara supera Conceição

Na luta de abertura da noite, Alexia Thainara venceu por decisão unânime Rose Conceição e garantiu sua vaga no UFC.

Thainara e Conceição na verdade têm um histórico de treinamento juntas e, embora às vezes isso possa levar as lutadoras a serem tímidas, esse certamente não foi o caso de Thainara, que saiu atirando desde o sino de abertura. Conceição simplesmente não conseguiu acompanhar a agressividade e atividade de Thainara, pois ela foi superada em cada round. No final das contas, Thainara deu à sua ex-parceira de treinamento a primeira derrota de sua carreira e ganhou um contrato de Dana White.

Confira abaixo os resultados da semana 7 do DWCS.

Danylo Voievodkin derrotou Bailey Schoenfelder por finalização (mata-leão) — R1, 1:13

Daniel Frunza derrotou. Vadym Kutsyi por nocaute técnico (socos) – R2, 3:30

Kevin Christian derrotou. Francesco Mazzeo por finalização (armlock triangular) – R2, 4:17

Kevin Vallejos derrotou. Cam Teague por nocaute técnico (socos) – R1, 2:23

Alexia Thainara def. Rose Conceicao via unanimous decision (30-27, 30-27, 30-27)