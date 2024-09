Resultados da pesagem de Canelo x Berlanga: Canelo Alvarez pronto para a defesa do título dos super-médios

Canelo Alvarez está pronto para outra luta pelo título.

Na pesagem cerimonial de sexta-feira para a próxima luta de Canelo contra Edgar Berlanga em Las Vegas, o atual campeão super-médio da WBA, WBC e WBO foi anunciado com 166,75 libras. Berlanga também bateu o peso com sucesso, chegando a 167,5 libras.

Isso marca a oitava luta consecutiva de Canelo pelo título dos super-médios, uma sequência que só foi interrompida por uma luta pelo título dos meio-pesados ​​contra Dmitry Bivol em maio de 2022. Bivol derrotou por decisão unânime, a única derrota da estrela mexicana em suas últimas 21 lutas. Mais recentemente, Canelo derrotou Jaime Munguia para manter seus cinturões e melhorar seu histórico profissional para 61-2-2.

Berlanga entra na disputa com um histórico invicto, com 22 vitórias e 17 nocautes.

Com a luta acontecendo no fim de semana do Dia da Independência do México, as respectivas nacionalidades dos lutadores se tornaram uma parte muito discutida da narrativa. Berlanga representa orgulhosamente sua herança porto-riquenha e falou sobre a rivalidade em sua entrevista pós-pesagem.

“Merda, é uma guerra amanhã”, disse Berlanga. “Porto Rico x México. … Eu amo tudo isso aqui. É tudo combustível para mim. Eu pertenço aqui, está me ouvindo? Eu pertenço aqui.”

“Knockout,” Berlanga acrescentou mais tarde quando perguntado sobre uma previsão de resultado. “E então a revanche, nós a traremos para Nova York. Fim de semana do Dia de Porto Rico.”

Canelo, um grande favorito pairando em torno de -2000 em algumas casas de apostas, não se incomodou com a fala de Berlanga.

“Olha, não tenho mais muito a dizer sobre Berlanga”, disse Alvarez por meio de um tradutor de espanhol. “O que posso dizer é que ele está prestes a enfrentar alguém muito, muito diferente do que ele está acostumado.”

“É muito fácil dizer, mas ele vai descobrir no sábado à noite”, disse Alvarez sobre a previsão de nocaute de Berlanga. “Vai ser algo diferente.”

Canelo x Berlanga acontece na T-Mobile Arena em Las Vegas no sábado.

Veja abaixo os resultados da pesagem do card principal.

Cartão Principal (PPV.com às 20h00 horário do leste dos EUA)

Canelo Alvarez (166,75) vs. Edgar Berlanga (167,5) pelos títulos WBC, WBA, WBO, Ring Magazine de Alvarez

Erislandy Lara (156,75) vs. Danny Garcia (156,25) pelo título mundial dos médios da WBA de Lara

Caleb Plant (167,25) vs. Trevor McCumby (167,25) pelo título interino dos super-médios da WBA

Rolando Romero (140,75) vs. Manoel Jaimes (139,75)

Preliminares (Luta de MMA às 18h ET)

Stephen Fulton (126) vs. Carlos Castro (125,6)

Vila Romana vs. Ricardo Salas

Jonathan Lopez contra Ricky Medina

Lawrence King contra Vaughn Williams

Yoenli Hernandez vs. José Charles

Bek Nurmaganbet vs. Joshua Conley