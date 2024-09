Resultados da pesagem de Joshua x Dubois: Anthony Joshua tem uma ligeira vantagem de tamanho antes do confronto pelo título dos pesos pesados

Anthony Joshua tem a chance de se tornar campeão mundial novamente.

A estrela britânica desafia Daniel Dubois pelo título dos pesos pesados ​​da IBF no sábado no Estádio de Wembley em Londres, e ambos os lutadores bateram o peso com sucesso nas pesagens oficiais de sexta-feira. Joshua pesou 252,7 libras, apenas algumas libras a mais que Dubois.

Joshua (28-3) entra na disputa de sábado com uma sequência de quatro vitórias. Ele se recuperou de forma impressionante após duas derrotas na luta pelo título para Oleksandr Usyk e agora tem sua chance de recuperar o título IBF que perdeu para Usyk em 2021.

Em sua luta mais recente, em março passado, Joshua derrotou o ex-campeão do UFC e atual lutador da PFL Francis Ngannou por nocaute espetacular.

“Eu me vejo como um gladiador e estou prestes a entrar em uma arena amanhã para me apresentar para as pessoas que amam ver sangue, coragem e glória”, disse Joshua em sua entrevista pós-pesagem. “Estou animado e pronto para me apresentar para as pessoas.”

Dubois (21-2) conquistou uma vitória por TKO no oitavo round sobre o até então invicto Filip Hrgovic em junho passado para capturar um campeonato interino de peso pesado da IBF. No mesmo mês, Dubois foi elevado ao status indiscutível quando Usyk deixou sua parte do título vaga.

Veja abaixo os resultados completos da pesagem de Joshua x Dubois.

Carta de Luta (PPV.com às 11h ET)

Anthony Joshua (252,7) vs. Daniel Dubois (248,6) — luta pelo título dos pesos pesados ​​da IBF

Tyler Denny (159,9) vs. Hamza Sheeraz (159,6) — Luta pelo título europeu dos médios da EBU

Joshua Buatsi (174,7) vs. Willy Hutchinson (174,9) — Luta pelo título interino dos meio-pesados ​​da WBO

Anthony Cacace (129,8) vs. Josh Warrington (129,5) — Luta pelo título superpluma da IBF e IBO

Ishmael Davis (159.3) vs. Josh Kelly (159.1) — luta de 12 rounds de peso médio

Mark Chamberlain (139,4) vs. Josh Padley (139,6) — luta leve de 10 rounds