Resultados da pesagem do UFC 306: Sean O’Malley e Alexa Grasso estão no ponto para defesas de campeonato

Sean O’Malley e Alexa Grasso estão prontos para defender seus títulos em um dos eventos mais badalados da história do UFC.

Ambos os lutadores foram pesados ​​com sucesso para suas respectivas lutas de campeonato no UFC 306, no sábado, no Sphere, em Las Vegas, com O’Malley chegando na categoria até 135 libras em seu confronto principal no peso galo com Merab Dvalishvili (134), e Grasso chegando na categoria até 124 libras em sua luta da trilogia peso mosca com Valentina Shevchenko (125) no co-evento principal.

O’Malley busca a segunda defesa consecutiva de seu cinturão após derrotar Marlon Vera por decisão unânime em março passado no UFC 299. O desafiante Dvalishvili entra na luta principal de sábado com uma sequência de 10 vitórias.

Para Grasso e Shevchenko, seu terceiro encontro apresenta uma oportunidade de resolver sua rivalidade de uma vez por todas. Grasso conseguiu uma reviravolta impressionante sobre Shevchenko em sua primeira luta quando ela finalizou a campeã peso-mosca de longa data no quarto round, mas sua revanche terminou em um empate dividido controverso.

A principal candidata ao peso mosca, Manon Fiorot, também pesou com sucesso 124,5 libras para servir como reserva para o evento co-principal.

Todos os 20 lutadores que competiram no sábado atingiram o peso na pesagem oficial de sexta-feira.

Confira abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 306.

Card principal (ESPN+ PPV às 22h ET)

Sean O’Malley (135) contra Merab Dvalishvili (134)

Alexa Grasso (124) vs. Valentina Shevchenko (125)

Backup: Manon Fiorot (124,5)

Brian Ortega (146) vs. Diego Lopes (146)

Daniel Zellhuber (155) vs. Esteban Ribovics (155)

Ronaldo Rodriguez (125) vs. Ode Osbourne (125)

Card Preliminar (ESPNews/ESPN+ às 19h30 ET)

Irene Aldana (136) vs. Norma Dumont (136)

Ignácio Bahamondes (156) vs. Manoel Torres (156)

Yazmin Jauregui (115) vs. Ketlen Souza (115)

Edgar Chairez (125,5) vs. Joshua Van (125,5)

Raul Rosas Jr. (136) vs. Aoriqileng (136)