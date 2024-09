Resultados da pesagem do UFC Vegas 97: Dylan Budka perde peso após viagem assustadora à balança

Dylan Budka teve uma pesagem difícil.

Na pesagem oficial da manhã do UFC Vegas 97, Budka chegou com 188,5 libras, 2,5 libras acima do limite do peso médio (incluindo a permissão de uma libra para uma luta sem título). Pior, ele parecia visivelmente trêmulo ao subir na balança.

Assista ao vídeo da pesagem assustadora de Budka abaixo, cortesia do FanSided MMA.

O oponente de Budka, Andre Petroski, bateu o peso com sucesso em 185,5 libras. O UFC confirmou mais tarde que a luta prosseguirá conforme o planejado, com Budka perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade.

O peso-pena canadense Kyle Nelson também perdeu o peso por 2,5 libras, chegando a 148,5 libras para uma luta com Steve Garcia (145,5). Ainda não se sabe se Nelson vs. Garcia prosseguirá em um peso combinado e, se sim, qual será a penalidade de Nelson na bolsa.

É uma exibição ruim para Nelson, que tem o hábito de superar as probabilidades ultimamente, se não a balança. Nelson está em uma sequência quente de vitórias consecutivas sobre Bill Algeo, Fernando Padilla e Blake Bilder. Em cada um desses confrontos, ele entrou no octógono como azarão. Garcia também parece estender uma sequência de vitórias, tendo finalizado seus últimos quatro oponentes.

Os lutadores principais do peso meio-médio Gilbert Burns (171) e Sean Brady (171) também bateram o peso com sucesso, assim como as pesos mosca Natalia Silva (124,5) e Jessica Andrade (125,5).

O UFC Vegas 97 acontece no UFC APEX no sábado.

Veja os resultados oficiais da pesagem abaixo.

Card principal (ESPN+, 19h00 horário do leste dos EUA)

Gilbert Burns (171) contra Sean Brady (171)

Jéssica Andrade (124,5) vs. Natália Silva (125,5)

Steve Garcia (145,5) x Kyle Nelson (148,5)*

Matt Schnell (135) contra Cody Durden (135)

Trevor Peek (155) x Yanal Ashmouz (154,5)

Card Preliminar (ESPN+, 16h00 horário do leste dos EUA)

Rongzhu (155,5) x Chris Padilla (154)

Isaac Dulgarian (145,5) x Brendon Marotte (145)

Felipe dos Santos (124.5) vs. Andre Lima (125.5)

Yizha (144,5) vs. Gabriel Santos (146)

Jaqueline Amorim (115.5) vs. Vanessa Demopoulos (116)

André Petroski (185,5) vs. Dylan Budka (188,5)**

Zygimantas Ramaska ​​​​(145,5) vs. Nathan Fletcher (145)

*Nelson perdeu peso

**Budka perdeu o peso. Sua luta com Andre Petroski prossegue como um peso combinado com Budka perdendo 20 por cento de sua bolsa como penalidade