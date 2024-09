Resultados do Bellator San Diego: Usman Nurmagomedov mantém o título com decisão tática sobre Alexander Shabliy

Usman Nurmagomedov ainda é o campeão peso leve do Bellator.

O lutador de 26 anos voltou à ação pela primeira vez em 11 meses e manteve seu título com uma vitória por decisão unânime contra Alexander Shabliy no evento principal do Bellator San Diego — a primeira derrota de Shabliy em quase oito anos. Isso também marcou a primeira vitória de Nurmagomedov desde que uma vitória sobre Brent Primus em outubro de 2023 foi anulada para um no-contest quando Nurmagomedov testou positivo para uma substância proibida e foi posteriormente suspenso por seis meses.

Shabliy começou bem, acertando uma direita sólida como sua melhor arma. Nurmagomedov acabou ficando por baixo de Shabliy para conseguir uma grande queda, mas o desafiante conseguiu se levantar rapidamente. Shabliy continuou a usar a paciência com contra-ataques rápidos e certeiros, enquanto o campeão usou chutes nas pernas como sua melhor manobra de ataque em um primeiro round competitivo.

Com um Khabib Nurmagomedov intenso em seu canto, Usman continuou a misturar as coisas em pé e com tentativas de queda no Round 2, mas Shabliy se manteve firme nesses departamentos. O terceiro round foi um ritmo mais lento, mas Nurmagomedov acertou vários chutes nas pernas que pareciam estar cobrando seu preço.

Shabliy acertou uma bela combinação no quarto round, mas então enfiou o polegar diretamente no olho de Nurmagomedov. Para o crédito do campeão, ele voltou imediatamente. O árbitro Mike Beltran emitiu um aviso severo a Shabliy antes que a ação recomeçasse. Com pouco menos de dois minutos para o fim do round, o campeão acertou Shabliy com um chute na cabeça e procurou uma finalização, mas Shabliy fez um ótimo trabalho voltando para a guarda completa.

Shabliy entrou no quinto round precisando de uma finalização, mas o senso de urgência não parecia estar lá, para desgosto da multidão presente. Nurmagomedov segurou firme para melhorar seu recorde para 18-0, com um juiz marcando 50-45, e os outros dois marcando 49-46 para o campeão.

No co-evento principal, Lorenz Larkin precisou de apenas 1:53 para se tornar o desafiante número 1 ao título dos meio-médios do Bellator, parando Levan Chokheli no primeiro round.

A luta principal dos médios viu Aaron Jeffery derrotar o ex-campeão dos médios Douglas Lima por decisão unânime. Quando o resultado foi lido, foi recebido com um coro de vaias da multidão de San Diego.

Veja abaixo os resultados completos do Bellator San Diego.

Usman Nurmagomedov derrotou Alexandr Shabliy por decisão unânime (50-45, 49-46, 49-46)

Lorenz Larkin derrotou Levan Chokheli por TKO – Round 1, 1:53 | Assista ao final

Aaron Jeffery derrotou Douglas Lima por decisão unânime (29-28 x3)

Sumiko Inaba derrotou Mackenzie Stiller por nocaute técnico – Round 2, 4:25

Jora Ayvazyan derrotou Yancy Medeiros por decisão unânime (30-27 x3)

Jordan Newman derrotou Imamshafi Aliev por decisão unânime (30-27 x3)

Masayuki Kikuiri def. Herman Terrado via TKO (body kick) – Round 3, 2:54

Bryce Meredith derrotou John MaCalolooy por finalização (mata-leão) – Round 1, 3:15 | Assista ao final

Josh Hokit derrotou Sean Rose por finalização (armlock) – Round 1, 4:58

Ashley Thiner derrotou Aysia Cortez por TKO – Round 2, 3:11