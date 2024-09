Resultados do Misfits Boxing 18: Brooke vs. Savage

O MMA Fighting traz os resultados do Misfits Boxing 18 e mais para a luta Brooke x Savage na Vertu Motors Arena em Newcastle, Inglaterra, na tarde de sábado.

No evento principal, Elle Brooke coloca seu título peso médio feminino do Misfits Boxing em jogo contra a ex-desafiante ao título do BKFC Jenny Savage, que fará sua estreia no Misfits Boxing.

O card também apresenta a rodada de abertura do torneio profissional Stake, que inclui um confronto entre o ex-campeão peso leve do UFC Benson Henderson e o protegido de Nate Diaz, Chris Avila, além de Idris Virgo lutando contra Fes Batista.

Confira os resultados do Misfits Boxing 18 abaixo.

Card principal (DAZN ao vivo agora)

Elle Brooke contra Jenny Savage

Idris Virgem vs. TBD

Jully Poca vs. Crystal Pittman

Joey Knight contra Lil Cracra

Nikki Hru vs Carla Jade

George Stokey contra Lewis Bowden

Ashley Rak-Su vs. Tristan Hamm

Benson Henderson vs. Chris Ávila

Idris Virgo derrotou Fes Batista por nocaute técnico no primeiro round (2:03)

Kelz derrotou Big Tobz por nocaute técnico no terceiro round (1:49)