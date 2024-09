Resultados do UFC 306: O’Malley vs. Dvalishvili

O MMA Fighting tem os resultados do UFC 306 para o card de lutas O’Malley x Dvalishvili, blogs ao vivo de todo o card principal e muito mais do Sphere em Las Vegas, Nevada.

No evento principal, Sean O’Malley colocará seu título peso galo em jogo contra Merab Dvalishvili. O’Malley venceu seis seguidas desde sua única derrota profissional, enquanto Dvalishvili venceu 10 seguidas para ganhar a chance pelo título.

A campeã peso-mosca do UFC Alexa Grasso enfrentará a ex-campeã do UFC Valentina Shevchenko no co-evento principal. Grasso finalizou Shevchenko no UFC 285 e lutou contra Shevchenko em um empate dividido no Noche UFC do ano passado.

Confira os resultados do UFC 306 abaixo.

Card principal (ESPN+ PPV às 22h ET)

Sean O’Malley contra Merab Dvalishvili

Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko

Brian Ortega vs. Diego Lopes

Daniel Zellhuber x Esteban Ribovics

Ronaldo Rodriguez vs. Ode Osbourne

Preliminares (ESPNews/ESPN+ às 19h30 horário do leste dos EUA)

Irene Aldana vs. Norma Dumont

Ignácio Bahamondes vs. Manoel Torres

Yazmin Jauregui vs. Ketlen Souza

Edgar Chairez vs. Joshua Van

Raul Rosas Jr. vs. Aoriqileng