Resultados do UFC 306: Raul Rosas Jr. usa plano de jogo pesado de grappling para vencer Aoriqileng na primeira luta no Sphere

Raul Rosas Jr. já conquistou muito aos 19 anos e agora pode se gabar de ser o primeiro vencedor do UFC 306 dentro do Sphere após vencer Aoriqileng por decisão.

Ele quase conseguiu um final no round de abertura após garantir uma queda e buscar uma finalização, mas Aoriqileng defendeu bem o suficiente para sair da posição ruim. Nada foi fácil na luta de três rounds, mas quedas repetidas e controle de solo ajudaram Rosas a garantir a vitória com todos os juízes marcando a luta em 29-28 a seu favor.

“É uma sensação incrível”, disse Rosas após a vitória. “Fazer história, com apenas 19 anos. Tenho apenas 19 anos com todas essas pessoas me apoiando. Dana [White]é hora de sentar e conversar sobre números com a criança.”

Rosas parecia confortável atacando cedo, mas com menos de dois minutos removidos na luta ele garantiu sua primeira queda para colocar Aoriqileng na lona. A partir daí, Rosas começou a martelar na cabeça e no corpo com ground-and-pound para afrouxar a defesa de Aoriqileng.

Enquanto ele continuava a punir Aoriqileng com seus golpes, Rosas eventualmente avançou a posição para assumir o controle lateral e então rapidamente pulou para a montada. Rosas imediatamente procurou um mata-leão após travar no triângulo do corpo com Aoriqileng preso no modo de sobrevivência.

Com a posição dominante, Rosas atacou com socos, mas ficou sem tempo no round antes de conseguir finalizar.

No reinício, Aoriqileng ignorou com sucesso algumas tentativas de queda no início, mas também estava cauteloso em soltar as mãos para evitar outra troca de grappling com Rosas. Com o passar do tempo, Aoriqileng marcou Rosas com algumas mãos direitas duras que definitivamente chamaram a atenção do prospecto de 19 anos.

Enquanto os pesos-galos continuavam a se lançar em pé, Rosas decidiu por um momento apenas morder seu protetor bucal e balançar couro pesado, mas depois de ser atingido por Aoriqileng algumas vezes, ele mais uma vez se voltou para seu grappling. Mas Aoriqileng se recusou a bater na lona novamente enquanto empurrava Rosas para longe dele enquanto a luta reiniciava no centro da gaiola.

Isso mudou quase assim que o round final começou com Rosas rapidamente agarrando um body lock e jogando Aoriqileng no chão pela segunda vez na luta. Enquanto Rosas mantinha o controle por cima, ele não conseguia destruir a defesa de Aoriqileng tão facilmente quanto ele fez antes na luta, então ele optou por lançar golpes até a buzina final soar.

Foi outra vitória sólida para Rosas, embora provavelmente não tenha sido o desempenho que ele queria indo para uma decisão com Aoriqileng como um grande favorito na noite de sábado. No final das contas, uma vitória é uma vitória e Rosas espera que esta última performance lhe garanta alguma competição top 15 em um futuro próximo.