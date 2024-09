Resultados DWCS: Temporada 8, Semana 6

O MMA Fighting tem os resultados do DWCS para toda a ação da oitava temporada, sexta semana do UFC Série Contender na terça-feira à noite no UFC APEX em Las Vegas, Nevada.

No evento principal, o prospecto invicto Aaron Tau enfrenta o 6-1 Elijah Smith em uma disputa de peso galo. Smith é filho do ex-duas vezes O lutador final competidor Gilbert Smith. Se Smith vencer e receber um contrato, ele e seu pai se tornariam apenas a segunda combinação pai-filho na história do UFC, atrás de Randy Couture e seu filho Ryan Couture.

Até agora, 20 contratos foram concedidos nesta temporada, com apenas uma semana em que todos os cinco vencedores ganharam uma chance no UFC.

Confira os resultados do DWCS abaixo.

Fight Card (AO VIVO AGORA na ESPN+)

Aaron Tau contra Elijah Smith

Tallison Teixeira x Arthur Lopes

Benjamin Bennett contra Joey Hart

Ateba Gautier derrotou. Yura Naito por nocaute técnico (socos) – R2, 4:00

Ahmad Hassanzada derrotou Dylan Mantello por finalização (mata-leão) — R3, 2:41