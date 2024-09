Resultados DWCS: Temporada 8, Semana 7

O MMA Fighting tem os resultados do DWCS para toda a ação da oitava temporada, sexta semana do UFC Série Contender na terça-feira à noite no UFC APEX em Las Vegas.

No evento principal, os pesos pesados ​​invictos Bailey Schoenfelder (5-0) e Danylo Voievodkin (6-0) se enfrentam. Schoenfelder competiu pelo Bellator e LFA, e recentemente ganhou um título do CFFC com um nocaute no segundo round de Greg Velasco. Todas as suas vitórias foram por nocaute ou finalização.

Voievodkin também venceu todas as suas lutas dentro da distância, com nenhum dos seus oponentes passando do primeiro round. Cinco das vitórias do peso pesado ucraniano ocorreram em menos de um minuto, quatro delas em menos de 30 segundos.

Na penúltima luta da noite, o recente competidor do LFA Daniel Frunza (8-2) luta contra Vadym Kutsyi (16-1) em uma luta de pesos médios.

Até agora, 24 contratos foram concedidos nesta temporada, com apenas uma semana em que todos os cinco vencedores ganharam uma chance no UFC.

Confira os resultados do DWCS abaixo.

Fight Card (Ao vivo agora na ESPN+)

Bailey Schoenfelder x Danylo Voievodkin

Daniel Frunza vs. Vadym Kutsyi

Kevin Christian vs. Francesco Mazzeo

Kevin Vallejos vs. Cam Teague

Alexia Thainara vs. Rose Conceicao