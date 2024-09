Resultados Inoue vs. Doheny: atualizações ao vivo do undercard e do evento principal

O MMA Fighting traz os resultados ao vivo de Inoue x Doheny para o evento Naoya Inoue x TJ Doheny na terça-feira na Ariake Arena em Tóquio, Japão.

Quando o evento principal começar por volta das 7h ET, confira nossas atualizações ao vivo rodada a rodada de Inoue vs. Doheny para nosso blog ao vivo do evento principal. Naoya Inoue (27-0, 24 KOs) busca defender seus títulos super galo da IBF, WBC e WBO contra o ex-campeão super galo da IBF TJ Doheny (26-4, 20 KOs).

Considerado um dos melhores lutadores peso por peso do boxe, Inoue, 31, derrotou Luis Nery com um nocaute no sexto round em maio passado.

Doheny, 37, venceu três lutas seguidas contra Kazuki Nakajima, Japhethlee Llamido e Bryl Bayogos para ganhar outra chance pelos cinturões super galo.

Confira os resultados de Inoue x Doheny abaixo:

Main Card ao vivo agora

Naoya Inoue derrotou TJ Doheny por nocaute técnico (lesão) (R7, 0:16) (transmissão ao vivo)

Yoshiki Takei derrotou Daigo Higa por decisão de consenso (114-113 x2, 115-112)

Card Preliminar

Jin Sasaki derrotou. Qamil Balla por nocaute técnico (R7, 0:52)

Andy Hiraoka derrotou. Ismael Barroso por nocaute técnico (R9, 2:58)

Toshiki Shimomachi derrotou Ryuya Tsugawa por decisão de consenso (96-93 x2, 97-92)