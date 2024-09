Retro Robbery Review: Alexa Grasso vs. Valentina Shevchenko 2 no Noche UFC

Poucas coisas enfurecem os fãs de MMA mais do que uma luta ser pontuada incorretamente, embora o termo “roubo” tenda a ser usado descuidadamente e muitas vezes esteja impregnado de preconceito. Com Robbery Review, daremos uma olhada em lutas controversas e determinaremos se os juízes foram corretamente criticados por sua decisão ou se os especialistas precisam examinar suas próprias reações impulsivas.

Alexa Grasso e Valentina Shevchenko se enfrentam pela terceira vez no sábado, no UFC 306, em uma luta que deve determinar de uma vez por todas quem é a verdadeira rainha da divisão dos 56 kg.

Esperemos ter uma resposta mais definitiva do que a que vimos na revanche.

Quando Grasso surpreendentemente finalizou Shevchenko para reivindicar o título peso-mosca em sua primeira luta no UFC 285, era quase garantido que Shevchenko teria uma revanche imediata dada sua impressionante corrida como campeã. A revanche ocorreu seis meses depois, em 16 de setembro de 2023, no Noche UFC inaugural, e após uma luta incrível de 25 minutos, o veredito dos juízes era uma incógnita.

Acontece que um empate foi anunciado, deixando todos um pouco confusos, um tanto chocados e, depois, completamente perplexos quando os placares oficiais foram divulgados.

Qual foi o resultado oficial?

Alexa Grasso x Valentina Shevchenko termina em empate dividido.

Como foi a luta?

Embora Shevchenko sem dúvida tivesse vantagem no primeiro confronto com Grasso antes de cometer um erro fatal, era óbvio o quão equilibradas essas mulheres eram, e o início da revanche não foi diferente.

A precisão de Shevchenko estava em plena exibição quando ela foi para o corpo com chutes para dar o tom, enquanto mantinha sua mão esquerda carregada para pegar Grasso chegando. A campeã fechou a distância, levando Shevchenko a tentar uma queda que foi bloqueada. Ainda assim, ela pegou uma bela cotovelada. Do lado de Grasso, ela continuou com seu jab, confiando que ele manteria Shevchenko sob controle. No entanto, a ex-campeã encontrou uma abertura para uma queda e procurou uma tomada pelas costas antes de Grasso trazer a luta de volta aos pés.

No Round 2, Grasso soltou as mãos e valeu a pena, pois ela marcou com golpes antes de bloquear outra queda de Shevchenko. A aparência da luta mudou dramaticamente quando Grasso acertou Shevchenko com um contra-ataque de direita que a fez dar uma cambalhota para trás. Uma recuperação rápida levou Shevchenko a amarrar Grasso, o que apenas desacelerou a ação momentaneamente, pois Grasso usou o contra-ataque para preparar algumas joelhadas fortes no corpo e socos no rosto. Shevchenko antecipou Grasso reiniciando com o jab e a colocou de costas com uma queda perfeitamente cronometrada. Na maior parte do tempo, Grasso amarrou Shevchenko e, apesar das melhores tentativas de Shevchenko de quebrar a defesa de Grasso, o golpe mais prejudicial pode ter sido um chute de Grasso. Vamos para o Round 3.

Os chutes de Shevchenko eram tão afiados que foi incrível vê-la se adaptar rapidamente após 10 minutos de dados. Ela fez um trabalho muito melhor entrando e saindo do alcance de Grasso para abrir o terceiro, embora Grasso continuasse a avançar com um boxe fundamental. Uma luta tão boa. O foco de Shevchenko no wrestling valeu a pena, pois ela deixou Grasso no chão por boa parte deste round e ameaçou com uma guilhotina profunda. Grasso foi deixado para se defender e esperar o tempo acabar.

Ao longo de três rounds, a luta era de qualquer um. O jab de Shevchenko foi exibido no início do Round 4, outra ruga em seu jogo incrivelmente diverso. Parecia que ela poderia superar Grasso em golpes por cinco minutos, mas em vez disso ela foi para uma queda custosa. Grasso a conteve e controlou a cabeça de Shevchenko, enfiando os joelhos enquanto a forçava para trás para impedir que Shevchenko se abaixasse para se abaixar. Um slam de Grasso derrubou Shevchenko, mas não por muito tempo, pois Shevchenko se levantou e acertou uma cotovelada forte na separação. Com 90 segundos restantes, Shevchenko voltou ao jab e adicionou uma queda tardia (que Grasso quase rebateu com uma chave de joelho), mas foi o suficiente para superar os joelhos e o slam de Grasso?

Round final. As trocas de golpes foram tão próximas que parecia impossível para qualquer guerreira criar distância nos cartões de pontuação. À primeira vista, Shevchenko parecia estar um pouco melhor com seu boxe. Então, déjà vu. Shevchenko foi para uma viagem, apenas para Grasso imediatamente pegá-la de volta. Nenhuma submissão para encerrar a luta desta vez, mas uma sequência enfática de ground-and-pound para Grasso, levando a pelo menos um *ahem* cartão de pontuação interessante.

O que os juízes disseram?

Mike Bell marcou 47-47.

Sal D’Amato marcou 48-47 para Shevchenko.

Junichiro Kamijo marcou 48-47 Gordo.

Provavelmente deveríamos dividi-los, certo?

Nas três primeiras rodadas, tudo correu bem em Judgelandia, com Bell, D’Amato e Kamijo vencendo por 29-28 para Shevchenko, com “Bullet” vencendo as rodadas 1 e 3.

No Round 4, Kamijo deu 10-9 para Grasso, enquanto Bell e D’Amato deram 10-9 para Shevchenko.

Com base nessas pontuações, Grasso estava com dois scorecards a menos e precisava de uma finalização para manter seu título. Ou assim pensávamos. Em vez disso, ela deixou o octógono com o cinturão graças a Bell, que emitiu uma pontuação de 10-8 a seu favor (D’Amato e Kamijo marcaram 10-9 para Grasso) e nos deixando com um empate dividido.

Vamos colocar um ponto final nisso.

O que os números disseram?

(Estatísticas por UFC Stats)

Total de golpes significativos: 84-80 a favor de Grasso. Ela teve uma grande vantagem no Round 2 (28-15), que também foi onde ela marcou o único knockdown da luta, mas, além disso, nenhum round foi separado por mais de cinco golpes significativos.

Não ajuda, números!

Indo mais a fundo, Shevchenko teve vantagem no tempo de controle com mais de 8:30 nos cinco rounds, mais notavelmente no Round 3, quando anulou grande parte do ataque de Grasso.

Shevchenko também teve uma ligeira vantagem em golpes de cabeça (61-54) e no chão (7-2), enquanto Grasso marcou mais no corpo (12-6) e nas pernas (18-13).

O que a mídia disse?

Os membros da mídia listados no MMA Decisions estavam quase divididos ao meio, com 11 tendo 48-47 Grasso e 11 tendo 48-47 Shevchenko. Eu digo “quase” porque uma alma intrépida (que permanecerá anônima) realmente tinha 47-46 para Grasso.

O que as pessoas disseram?

(Dados derivados de decisões e veredictos do MMA)

Com quase 2000 pontuações enviadas ao MMA Decisions, é seguro dizer que os fãs de luta tiveram algumas opiniões sobre o assunto. Eles estavam tão divididos sobre o resultado quanto os juízes e a mídia, com 46% dando 48-47 para Grasso e 41,3% dando 48-47 para Shevchenko. Pelo que vale, dois por cento deram o mesmo que Bell, 47-47.

Quanto à Rodada 4, 52,8% aprovavam Grasso e 45,1% Shevchenko.

No Verdict, o placar final foi absurdamente acirrado, segundo os fãs, com Shevchenko vencendo por míseros 23 pontos.

A polêmica segunda luta entre Alexa Grasso e Valentina Shevchenko aconteceu há quase um ano. Shevchenko controlou grande parte da luta, mas os grandes momentos vieram de Grasso.#NoiteUFC foto.twitter.com/rNIDWK0ygM — Veredicto (@VerdictMMA) 11 de setembro de 2024

Sério, a disputa deveria ser ainda mais acirrada, porque qualquer um que não marcou o Round 2 para Grasso deveria ficar envergonhado.

Quer saber o quão acirrada foi essa luta? Confira a pontuação dos fãs do Round 4, que teve uma diferença de ZERO pontos. Isso quase nunca acontece no aplicativo Verdict, até onde eu me lembro.

Como eu pontuei?

Eu tinha 48-47 Grasso quando assisti pela primeira vez e ainda estou confortável com esse placar. Mas o Round 4 foi um empate e se você tinha Shevchenko, eu não o culpo. Para fins de transparência, vamos fazer uma breve explicação round-by-round:

Round 1: 10-9 Shevchenko. Ela acertou os golpes mais pesados ​​na minha opinião e uma queda oportuna impediu Grasso de reunir qualquer heroísmo no final do round.

Round 2: 10-9 Grasso. Isso é o mais claro possível. O round foi decidido quando Grasso conseguiu um knockdown e seguiu com joelhadas grandes no clinch.

Round 3: 10-9 Shevchenko. Outro round que não deve ser difícil de pontuar. Shevchenko dominou no chão e praticamente anulou o ataque de Grasso.

Round 4: 10-9 Grasso. Não estou confiante aqui. Grasso teve o melhor momento do round quando ela acertou aquelas joelhadas na cabeça de Shevchenko, além de um slam, mas Shevchenko estava superando-a no boxe o resto do tempo. Uma pontuação de 10-9 para Shevchenko é completamente aceitável.

Round 5: 10-9 Grasso. Ela colocou um carimbo no round com aquela rajada tardia. Mas foi um 10-8? Eeeeh… Não consigo chegar lá.

Alguém poderia argumentar que Grasso causou dano suficiente para ameaçar encerrar a luta, mas Shevchenko sempre se defendeu de forma inteligente e em nenhum momento senti que o árbitro Herb Dean esteve perto de intervir. Sem mencionar que Shevchenko estava tendo sucesso na trocação no início do round, então não vejo como o avanço de Grasso ameniza isso.

Foi um assalto?

Não posso enfatizar o suficiente o quanto discordo de dar a Grasso aquele 10-8. Não tenho certeza se compro o raciocínio que Bell estava inventando para dar o Round 4 a Shevchenko (uma decisão justificável!), porque se for esse o caso, isso só torna tudo muito pior.

Dito isso, Grasso venceu indiscutivelmente dois rounds e é fácil pender para ela no quarto também. Já que faz um tempo que não faço um desses, vou lembrar que só considero uma luta um roubo se for cegamente óbvio que um competidor foi superior e não foi recompensado.

Não foi isso que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi que duas das melhores do mundo lutaram uma luta incrivelmente acirrada que poderia ter ido para qualquer lado e o resultado foi atrapalhado por uma decisão de pontuação bizarra. Com base nas cartas após quatro rounds, Shevchenko estava a caminho de se tornar campeã novamente, mas não é uma farsa de justiça que Grasso tenha retido com base em seu desempenho real.

O veredicto final

Não é um roubo. Mas a pontuação do Round 5 de Bell é muito ruim e parece que tivemos muitos exemplos de um juiz solitário deixando um gosto ruim na boca das pessoas ultimamente.