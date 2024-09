Revanche de Randy Costa x Brandon Davis, estreia de Kevin Lee definida para Gamebred Bareknuckle MMA 8

O retorno do Gamebred Bareknuckle MMA traz muitos nomes conhecidos — incluindo vários veteranos do UFC.

Os oficiais da promoção revelaram ao MMA Fighting a escalação para o retorno do Gamebred Bareknuckle MMA à ação no Mississippi Coast Coliseum em 15 de novembro em Biloxi. No evento principal, Randy Costa e Brandon Davis lutam pelo título inaugural dos galos em uma revanche de seu primeiro encontro no UFC 236, onde Davis estragou a estreia de Costa no UFC com uma vitória por finalização no segundo round.

O desafiante interino ao título peso-leve do UFC, Kevin Lee, também está pronto para fazer sua estreia na Gamebred após assinar com a organização como um agente livre. Seu oponente ainda está indeterminado neste momento.

Uma batalha entre os ex-pesos pesados ​​do UFC Chase Sherman e Maurice Greene é uma luta adicional para o card

Outras lutas apresentadas no evento incluem Alessio Sakara x Prince McLean, Jason Knight x Joshua Weems e uma luta de campeão regional da Nova Inglaterra x campeão entre o campeão do Cage Titans, Peter Barrett, e o detentor do título do CES, Charles Rosa.

Gamebred Bareknuckle MMA é uma promoção liderada pela estrela do UFC e campeão original do BMF Jorge Masvidal.

Confira abaixo o card de luta atualizado do Gamebred Bareknuckle MMA 8.

Randy Costa vs. Brandon Davis – luta pelo título peso galo

Chase Sherman contra Maurice Greene

Kevin Lee vs. TBA

Alessio Sakara vs. Príncipe McLean

Jason Knight contra Joshua Weems

Curtis Millender x Jesse Ronson

Peter Barrett contra Charles Rosa

Frank Tate contra Alex Nicholson

Guto Incente vs. TBA

Mike Sanford contra Jeff Denton