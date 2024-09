‘RHOC’ Tamra Judge documenta levantamento de sobrancelha e pós-operatório de peeling facial

Juiz Tamra está mostrando aos fãs como manter as coisas intelectuais… documentando sua mais recente cirurgia estética – o bom, o ruim e o feio.

A estrela de ‘Real Housewives of Orange County’ parecia pior após o procedimento … mas garantiu a seus fãs que é tudo em nome da beleza e em breve ficará incrível.

A estrela do reality show de 56 anos – que passou por uma plástica na sobrancelha, laser de CO2 e peeling químico azul – compartilhou atualizações pós-operatórias via Instagram sobre o resultado do processo.