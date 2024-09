Ricky Pearsall, do 49ers, está “estável” após tentativa de assalto

SANTA CLARA, Califórnia — O novato recebedor do 49ers, Ricky Pearsall, foi baleado no peito na tarde de sábado no centro de São Francisco durante uma tentativa de assalto.

Em uma declaração divulgada no sábado à noite, os 49ers disseram que Pearsall está em “condição séria, mas estável” após sofrer um ferimento de bala no peito. O suspeito, um rapaz de 17 anos de Tracy, Califórnia, foi preso, de acordo com o chefe de polícia de São Francisco, William Scott.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Francisco, uma ligação para o 911 às 15h38, horário local, relatou tiros disparados na esquina das ruas Geary e Grant, a um quarteirão da Union Square de São Francisco. A polícia chegou logo depois.

Pearsall estava dando autógrafos em um centro de eventos no início da tarde e foi para a Union Square depois, de acordo com a ABC 7 San Francisco.

De acordo com o Departamento de Polícia de São Francisco, uma altercação física entre Pearsall e o suspeito ocorreu durante a tentativa de assalto e ambos ficaram feridos. Pearsall e o suspeito foram posteriormente transportados para o Hospital Geral de São Francisco.

Scott disse na noite de sábado que não havia “nenhuma indicação” de que o suspeito tinha como alvo Pearsall porque ele é um jogador profissional de futebol e acrescentou que havia uma arma envolvida com vários tiros disparados durante a tentativa de assalto. Scott disse que o suspeito estava agindo sozinho “até onde sabemos”, mas disse que as muitas câmeras de vigilância na área seriam verificadas enquanto a investigação continua.

A prefeita de São Francisco, London Breed, confirmou que Pearsall está em condição estável. Scott acrescentou que Pearsall estava alerta o suficiente para falar com a polícia sobre o tiroteio, mas haveria mais diálogo conforme Pearsall se recuperasse.

A promotora distrital Brooke Jenkins disse que a decisão sobre a acusação do suspeito, que ela observou ser menor de idade, será tomada na terça ou quarta-feira.

“Felizmente, nossos policiais esforçados fizeram uma prisão rápida neste caso e faremos tudo ao nosso alcance para garantir que a justiça seja feita”, disse Scott em um comunicado.

O também recebedor do 49ers, Deebo Samuel Sr., postou que “ele está bem… Graças a Deus” em referência a Pearsall e a equipe disse que seus “pensamentos e orações estão com Ricky e toda a família Pearsall”.

Os Niners selecionaram Pearsall com a 31ª escolha no draft da NFL de abril, vindo da Universidade da Flórida.