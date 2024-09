Ricky Pearsall, do 49ers, recebe alta do hospital após ser baleado

O wide receiver do San Francisco 49ers, Ricky Pearsall, que levou um tiro no peito na tarde de sábado durante uma tentativa de assalto no centro de São Francisco, recebeu alta do hospital no domingo.

Pearsall, 23, foi classificado como “condição grave, mas estável” no sábado e atualizado para “condição razoável” no domingo, antes de receber alta do Hospital Geral e Centro de Trauma de São Francisco.

A mãe de Pearsall disse no domingo em uma publicação nas redes sociais que a bala saiu pelas costas do filho e não atingiu seus órgãos vitais, acrescentando que ele é “extremamente sortudo”.

O suspeito, um homem de 17 anos de Tracy, Califórnia, foi preso no sábado, de acordo com o chefe de polícia de São Francisco, William Scott.

Pearsall estava caminhando sozinho pouco depois das 15h30 de sábado quando um suspeito tentou roubá-lo com uma arma na Geary Boulevard, na área da Union Square.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Francisco, uma ligação para o 911 às 3:38 pm PT relatou tiros disparados na esquina das ruas Geary e Grant, a um quarteirão da Union Square de São Francisco. A polícia chegou logo depois.

Pearsall estava dando autógrafos em um centro de eventos no início da tarde e foi para a Union Square depois, de acordo com a ABC 7 San Francisco.

De acordo com o Departamento de Polícia de São Francisco, uma altercação física entre Pearsall e o suspeito ocorreu durante a tentativa de assalto e ambos ficaram feridos. Pearsall e o suspeito foram posteriormente transportados para o Hospital Geral de São Francisco.

“Houve uma briga entre o Sr. Pearsall e o suspeito e os tiros da arma do suspeito atingiram o Sr. Pearsall e o sujeito”, disse Scott no sábado durante uma entrevista coletiva.

A condição do suposto atirador não foi divulgada imediatamente.

Scott disse que não havia “nenhuma indicação” de que o suspeito tinha como alvo Pearsall porque ele é um jogador profissional de futebol e acrescentou que havia uma arma envolvida com vários tiros disparados durante a tentativa de assalto. Scott disse que o suspeito estava agindo sozinho “até onde sabemos”, mas disse que as muitas câmeras de vigilância na área seriam verificadas enquanto a investigação continua.

Scott disse que Pearsall estava alerta o suficiente para falar com a polícia sobre o tiroteio, mas que haveria mais diálogo enquanto Pearsall se recuperasse.

A promotora distrital Brooke Jenkins disse que a decisão sobre a acusação do suspeito, que ela observou ser menor de idade, será tomada na terça ou quarta-feira.

“Felizmente, nossos policiais esforçados fizeram uma prisão rápida neste caso e faremos tudo ao nosso alcance para garantir que a justiça seja feita”, disse Scott em um comunicado.

Pearsall foi recrutado na primeira rodada em abril pelos 49ers com a 31ª escolha, mas foi desacelerado por lesões desde que entrou para o time. Ele perdeu tempo durante o training camp por causa de problemas no tendão e no ombro antes de retornar aos treinos na semana passada com uma camisa azul sem contato enquanto seu ombro se recupera.

Pearsall começou sua carreira universitária na Arizona State e se transferiu para a Flórida para suas duas últimas temporadas. Ele teve 65 recepções para 965 jardas e quatro touchdowns na temporada passada para os Gators e terminou sua carreira universitária com 159 recepções para 2.420 jardas e 14 TDs.

Os Niners esperavam que Pearsall pudesse contribuir como novato como reserva dos titulares Brandon Aiyuk e Deebo Samuel Sr.

“Ele está bem… Graças a Deus”, Samuel postou para X sobre Pearsall após o tiroteio.

Nick Wagoner, da ESPN, e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.