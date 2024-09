Ricky Pearsall, do 49ers, tem uma reunião emocional com tiros nos primeiros respondentes durante ‘MNF’

49ers novato Ricky Pearsall se reuniu na noite de segunda-feira com os socorristas que ajudaram a salvar sua vida após um terrível tiroteio no mês passado … e a cena foi emocionante.

Tudo aconteceu pouco antes da derrota de São Francisco com o New York Jets no Levi’s Stadium… quando Sargento Joelle Harrell do Departamento de Polícia de São Francisco e Dr. Lucy Kornblithcirurgião do SF General Hospital, juntou-se ao wide receiver em campo para uma demonstração de agradecimento.