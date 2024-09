Ricky Turcios x Bernardo Sopai marcado para evento do UFC em 9 de novembro

Um vencedor anterior de O lutador final competirá em um prédio conhecido em novembro.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que uma luta de peso galo entre Ricky Turcios e Bernardo Sopai está marcada para o evento Fight Night do UFC em 9 de novembro no UFC APEX em Las Vegas.

Turcios, o vencedor do peso galo TUF 29 em 2021, faz sua quinta caminhada até o octógono e espera voltar a vencer. Em sua luta mais recente, Turcios foi finalizado por Raul Rosas Jr. no segundo round no evento UFC Louisville em junho. Essa foi a primeira luta de Turcios desde a vitória sobre Kevin Natividad em novembro de 2022.

Sopai está buscando sua primeira vitória no UFC. Em sua estreia promocional, o lutador de 23 anos recebeu um dos nocautes mais cruéis do ano quando foi parado com uma joelhada voadora por Vinicius Oliveira no UFC Vegas 87 em março.

Damon Martin contribuiu para esta reportagem.