Rihanna posa com conjunto de roupa íntima de renda para sessão de lingerie Savage X Fenty

Savage X Fenty lançou as fotos de RiRi apenas algumas horas atrás… capturando a estrela em toda a sua glória seminua – sem costas para baixo e cobertura limitada na parte superior também.

Seu conjunto – completo com meias até a coxa e luvas até os cotovelos – apresenta um padrão floral de renda em todo o ajuste.

Até o cabelo dela gritava bom tempo… com as mechas tingidas de loiro parecendo ainda mais claras do que estamos acostumados a ver da mãe de 2 filhos.