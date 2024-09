Roast ‘TNF’ de Nikki Glaser cai apesar de Ben Affleck e Aaron Rodgers Jabs

Nikki Glazer é um dos melhores mestres de assados ​​​​do mundo … mas ela aprendeu uma lição valiosa no tempo e no lugar na quinta-feira – porque sua rotina de piadas pós-jogo foi amplamente recebida por grilos.

O comediante foi escolhido para fornecer algumas análises alegres após a derrota do New York Jets por 24-3 sobre o New England Patriots no “Thursday Night Football” do Prime Video – juntando-se Charissa Thompson, Andrew Whitworth, Ryan Fitzpatrick, Richard Sherman dar Tony González na mesa.