Rob Gronkowski e Camille Kostek cantam no palco no show Kygo

Os fãs de EDM em Boston tiveram uma surpresa especial no Kygo concerto de terça-feira… quando lendas locais Rob Gronkowski dar Camille Kostek subiu ao palco para cantar uma música para milhares de fãs!!

O hitmaker norueguês deu as boas-vindas ao casal de longa data na plataforma do TD Garden… e quando chegou a hora de sua grande faixa, “Stargazing” – ele os fez testar suas flautas.

Gronk e Camille ensaiaram no momento nos bastidores… e dada a avaliação da ex-líder de torcida dos Patriots sobre as habilidades musicais de seu namorado, ela não esperava que ele fizesse uma performance digna de um Grammy.

“Rob é surdo para tons”, admitiu Camille antes do show.

Depois de cantarem o refrão, os dois permaneceram no palco e exibiram seus passos de dança… e permitiram que o cantor do OG Justin Jesso para tomar as rédeas.