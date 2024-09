Robert F. Kennedy Jr. Supostamente sexted com repórter político

Robert F. Kennedy Jr. está envolvido em um escândalo com a proeminente repórter política Olivia Nuzzi, decorrente de alegações de que eles teriam feito sexo depois que ela escreveu uma história sobre o candidato presidencial independente de 2024.

Nuzzi foi colocada em licença pela revista New York na noite de quinta-feira e emitiu um comunicado dizendo que se comunicou com um ex-reportista e que algumas dessas trocas se tornaram pessoais, embora os dois nunca tenham se tornado físicos. Ela se desculpou por não revelar prontamente o relacionamento deles aos editores.

O New York Post, citando fontes anônimas, disse que Nuzzi estava supostamente fazendo sexo com o casado RFK Jr. – mesmo enquanto ela estava noiva.

Em novembro de 2023, de acordo com o STATUS, Nuzzi escreveu um artigo publicado no RFK na época em que trocaram as mensagens íntimas.