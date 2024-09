Robert Kraft gasta US $ 120 mil em um cartão de novato assinado por Tom Brady em leilão ao vivo

Tom BradyO cartão de novato autografado de foi vendido por seis dígitos de cair o queixo no leilão ao vivo Sotheby’s x Fanatics na noite de terça-feira… e o sortudo comprador não foi outro senão Roberto Kraft!

O leilão do ‘Santo Graal’ apresentou vários itens quase inestimáveis, incluindo o Playoff de Brady em 2000 cartão de novatoassinado por TB12.

O cartão foi classificado em perfeitas condições – recebendo uma nota 9,5 da Beckett Grading Services e um 10 perfeito para o autógrafo – e fomos informados de que apenas alguns cartões foram impressos naquele dia devido à posição de Brady no draft (199ª escolha no 6ª rodada).

“Está entre as cópias do cartão em melhor estado já certificadas e, no momento da catalogação, nenhum outro exemplo deste cartão recebeu classificação mais alta por Beckett”, disse a Sotheby’s.

Bem, Kraft – que apostou em Brady quando ele selecionou o chamador do sinal de Michigan no Draft de 2000 – não iria deixar o cartão ir para casa com outra pessoa… o proprietário bilionário pagou US$ 120 mil!

“Ele conquistou tudo o que havia para alcançar neste jogo e muito mais”, disse Kraft sobre Brady quando se aposentou em 2023.

“Nenhum jogador na história da NFL fez isso tão bem quanto Tom Brady. Ele é o competidor mais feroz que já conheci e o campeão final.”

E o cartão da Kraft não foi o único cartão Brady no leilão. Houve outros três cartões de novato que foram leiloados… com todos os quatro custando surpreendentes US$ 813 mil combinados.

O leilão também contou com Shohei Ohtani Cartão Topps Sapphire Superfractor 2018 vendido por US$ 336 mil, um raro Topps 1955 Roberto Clemente cartão de novato que atingiu um recorde de US$ 840 mil, e LeBronJames‘ O patch de novato da Upper Deck Exquisite Collection de 2003-04 foi vendido por US $ 432 mil após uma batalha de lances.