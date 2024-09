Robin van Persie: derrota por 9-1 evoca Man United 8-2 Arsenal

O técnico do Heerenveen, Robin van Persie, disse que a derrota de seu time por 9 a 1 para o AZ Alkmaar na Eredivisie no sábado o lembra de quando ele perdeu por 8 a 2 para o Manchester United como jogador do Arsenal em 2011.

O técnico de 41 anos, que sucedeu Kees van Wonderen como treinador principal em maio, teve um início de temporada inconsistente, com o Heerenveen ocupando a 12ª posição na tabela da Eredivisie, com uma vitória, um empate e duas derrotas nas quatro primeiras partidas.

Van Persie era o capitão do time do Arsenal que perdeu por 8 a 2 para o United no Old Trafford durante a temporada 2011-12 da Premier League — um resultado que o então chefe do Arsenal, Arsène Wenger, descreveu como “humilhante”. O atacante holandês assinou com o dominante time do United, de Sir Alex Ferguson, no verão seguinte.

Na partida de sábado, o ex-atacante do Tottenham, Troy Parrott, marcou quatro gols na vitória recorde do AZ Alkmaar.

“Eu também sei como funciona. Também perdi por 8-2 para o Manchester United uma vez”, disse Van Persie. “Isso também não foi divertido, mas faz parte de ser um jogador de futebol. Faz parte da jornada de todos para se tornarem a melhor versão de si mesmos.

“É um caminho de tentativa e erro, mas no final, é precisamente em momentos como esses que se trata de assumir a responsabilidade como um cara. Em relação aos garotos, à mídia, à sua família e amigos. O mundo do futebol pode ser um mundo bem difícil. Muitas pessoas gostam quando as coisas vão mal. Você tem que assumir isso. É muito fácil ficar feliz e colocar uma música quando você ganha um jogo. Então, todos estão no seu melhor.

“É sobre ficar de pé com o peito para fora nessas mesmas situações e ter orgulho de si mesmo e um do outro. É isso que temos que continuar a fazer. Permanecemos nós mesmos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É nisso que eu acredito e é nisso que os meninos acreditam.”

O técnico do Heerenveen, Robin van Persie, viu seu time perder por 9-1 para o AZ Alkmaar no sábado. ANP via Getty Images

A derrota foi a maior do Heerenveen no AZ Alkmaar.

“Isso é difícil. Você encontrará uma série de obstáculos na sua carreira. Esse foi um obstáculo muito grande. Aprendemos mais algumas lições com essa partida do que normalmente aprenderíamos”, disse Van Persie.

“Isso faz parte do futebol. Eu não fiquei traumatizado por isso e nem meus jogadores. Você quer tirar o melhor de si mesmo. Isso envolve cair e levantar de novo.”

Van Persie, que jogou mais de 100 partidas pela Holanda, sentiu que o Heerenveen jogou bem no primeiro tempo, apesar de estar perdendo por 2 a 1 no intervalo.

“Então é importante que você comece o segundo tempo bem e com nitidez. Mas o terceiro, quarto e quinto gols [conceded] vieram em rápida sucessão. Para o AZ, isso foi combustível para o fogo, eles viram sua chance”, disse Van Persie.

Mas Van Persie disse aos repórteres depois que não tinha intenção de abandonar sua filosofia de ataque.

“Mesmo quando as coisas não estão indo do seu jeito, com três gols em rápida sucessão no segundo tempo, é importante continuar fazendo as coisas que vocês concordaram”, ele disse. “Continuaremos jogando nosso próprio jogo. É nisso que eu acredito e no que nós acreditamos.”

O Heerenveen viaja para enfrentar o FC Twente na próxima partida da Eredivisie na terça-feira.

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem