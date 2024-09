Rodman, Smith e Swanson da seleção feminina dos EUA estão entre os indicados ao Ballon d’Or

Cinco jogadoras da seleção feminina dos Estados Unidos foram indicadas para a Bola de Ouro Feminina de 2024, um prêmio anual apresentado pela revista France Football.

A capitã e meio-campista Lindsey Horan, a goleira Alyssa Naeher e as atacantes Trinity Rodman, Sophia Smith e Mallory Swanson foram todas indicadas ao prêmio na quarta-feira, algumas semanas depois de ajudar os EUA a ganhar a medalha de ouro olímpica de 2024.

Os EUA lideram a representação na lista de 30 jogadores, ao lado da Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2023, que também tem cinco jogadores na lista.

A treinadora principal da seleção feminina dos Estados Unidos, Emma Hayes, que assumiu o comando do time pouco mais de dois meses antes do triunfo olímpico, foi indicada ao prêmio de Treinadora do Ano da Seleção Feminina.

Quatro das cinco jogadoras da USWNT também jogam nacionalmente na National Women’s Soccer League (Horan joga pelo Lyon na França). A NWSL é ainda representada pelo Orlando Pride e pela atacante zambiana Barbra Banda, que está em segundo lugar na liga em pontuação em sua primeira temporada na NWSL.

O NJ/NY Gotham FC também foi nomeado Clube Feminino do Ano após vencer o Campeonato da NWSL de 2023.

Rodman, Smith e Swanson foram responsáveis ​​por 10 dos 12 gols da seleção feminina dos EUA nas Olimpíadas. Cada um deles marcou um gol da vitória em três vitórias consecutivas por 1 a 0 na fase eliminatória na jornada do time para sua primeira medalha de ouro olímpica desde 2012. O trio se autodenominou “Triple Espresso” durante o torneio.

Trinity Rodman, Sophia Smith e Mallory Swanson foram uma força dominante da seleção feminina dos EUA nas Olimpíadas de 2024. Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

Rodman é a única jogadora a ter aparecido em todas as partidas da seleção masculina dos EUA desde o início de 2023. Smith foi finalista do prêmio de MVP da NWSL de 2023.

Naeher, que fez defesas cruciais no final do jogo na vitória da semifinal sobre a Alemanha na prorrogação e na conquista da medalha de ouro sobre o Brasil, é o único goleiro na lista de 30 jogadores.

Horan começou todas as seis partidas da seleção feminina dos EUA nas Olimpíadas e jogou todos os minutos do tempo regulamentar, perdendo apenas a prorrogação da semifinal após ser substituída.

A zagueira da seleção feminina dos EUA e do San Diego Wave FC, Naomi Girma, que Hayes chamou de “a melhor defensora que já vi” durante as Olimpíadas, não estava na lista das 30 jogadoras.

Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Patricia Guijarro, Salma Paralluelo e Alexia Putellas são as cinco jogadoras espanholas indicadas ao prêmio. A Espanha terminou em quarto lugar nas Olimpíadas, um ano após vencer a Copa do Mundo. O prêmio foi para jogadoras espanholas em cada um dos últimos três anos, duas vezes para Putellas e no ano passado para Bonmatí.

A Inglaterra, que foi derrotada pela Espanha na final da Copa do Mundo de 2023, tem três indicadas: Lauren Hemp, Lauren James e Lucy Bronze.

A Bola de Ouro é um prêmio de prestígio no futebol masculino, tendo homenageado o melhor jogador do mundo desde 1956. O prêmio se fundiu brevemente com o prêmio de Jogador do Ano da FIFA em 2010, mas voltou a ser independente em 2016.

A Bola de Ouro Feminina foi concedida pela primeira vez em 2018. A atacante da Noruega e do Lyon, Ada Hegerberg, ganhou o prêmio inaugural antes de ser infamemente questionada se sabia dançar twerk pelo anfitrião do evento, o DJ francês Martin Solveig.

A ponta da seleção feminina dos EUA Megan Rapinoe ganhou o prêmio no ano seguinte, após receber a Bola de Ouro e a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2019, que as americanas venceram. Nenhuma americana ficou entre as três primeiras desde então.