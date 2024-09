Rodri, do Man City: Ganhar a Bola de Ouro seria um “sonho”

O meio-campista do Manchester City, Rodri, disse à ESPN que será um “sonho para mim” ganhar a Bola de Ouro e encerrar a espera de 64 anos da Espanha por um vencedor no masculino, depois de emergir como o maior rival de Vinícius Júnior na disputa pelo prêmio deste ano.

Rodri, 28, é considerado o segundo favorito, atrás do atacante do Real Madrid, para ganhar a Bola de Ouro, depois de ajudar o City a conquistar o quarto título consecutivo da Premier League na temporada passada, antes de ser nomeado Jogador do Torneio da Euro 2024, depois de ajudar a Espanha a conquistar a glória neste verão.

Apesar de ter conquistado títulos europeus consecutivos em 2008 e 2012, além de levantar a Copa do Mundo de 2010, nenhum espanhol ganhou a Bola de Ouro desde o ex-meio-campista do Barcelona e da Inter de Milão Luis Suárez em 1960.

Mas falando à ESPN, Rodri disse que seria um motivo de orgulho para ele e para a Espanha ganhar a Bola de Ouro quando ela for entregue em Paris em 28 de outubro.

“Sim, claro que seria um sonho para mim”, disse Rodri. “Há muitas pessoas que dizem que se Rodri vai ganhar, como, por exemplo, [Andrés] Iniesta ou Xavi não vencerão?

“Em parte, concordo. Eles foram jogadores que marcaram uma era, alguns dos melhores da história, mas também é verdade que, no final das contas, eles fizeram parte de uma geração que incluiu [Lionel] Messi e Cristiano [Ronaldo].

“Mas seria um motivo de orgulho para mim e para meu país ganhar. Ter um representante espanhol que é capaz de ganhar a Bola de Ouro enriquece a todos.

“Todos nós sabemos na Espanha, porque temos apenas um vencedor, que o último foi Luis Suarez, muitos anos atrás. Eu não o assisti, é claro, e não sei muito sobre ele, mas é um choque que talvez um dos melhores países da história em termos de futebol não tenha mais jogadores que o venceram.

“Mas o futebol é assim. Houve grandes jogadores ao longo dos anos, mas acho que a Espanha merece um porque temos alguns grandes jogadores que fazem história com os clubes, história com os países.”

O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira Vinícius Jr. é o principal rival de Rodri, tendo ajudado o time de Carlo Ancelotti a conquistar a dobradinha LaLiga e Liga dos Campeões na temporada passada.

Rodri ganhou o prêmio de jogador do torneio na Euro 2024 neste verão. Foto de Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images

E embora Rodri diga ser um grande admirador de Vinícius Jr., ele disse que se sente lisonjeado pelos fãs nas ruas dizendo que ele deveria ganhar a Bola de Ouro.

“As pessoas dizem que vou lutar com Vinícius, que é alguém que admiro”, disse Rodri. “Acho que ele é um grande jogador.”

“Só de estar na conversa já me deixa muito orgulhoso do trabalho que fiz. Vai depender um pouco do que as pessoas valorizam [when they vote]o que eles acreditam e, honestamente, há muitos jogadores que merecem vencer, então veremos qual será a decisão.

“Mas imagine para mim, estar na conversa que as pessoas, quando eu ando na rua, me dizem: você vai ganhar a Bola de Ouro, você merece.

“E para mim, isso significa que já sou um vencedor com isso. As pessoas que acreditam que eu posso ser o melhor jogador do mundo e me dizem esse tipo de coisa, para mim é incrível. Eu nunca sonhei com isso.

“Mas quando você está nessa situação, nessa posição, por causa de muitos anos de trabalho, muita confiança em si mesmo e da ajuda de todas as pessoas, você pensa nesse prêmio e estar lá é simplesmente inacreditável.”

Rodri deve fazer sua primeira aparição na temporada pelo City contra o Brentford no sábado, após receber uma pausa prolongada do técnico Pep Guardiola após seus esforços com a Espanha na Euro 2024.

O ex-jogador do Atlético de Madrid está há 50 jogos invicto na Premier League pelo City e o time está a caminho do quinto título consecutivo da Premier League nesta temporada.

E embora ele tenha dito que a temporada ainda está em um estágio inicial, Rodri espera que Arsenal e Liverpool sejam novamente os principais concorrentes do City.

“Vejo o Liverpool muito forte e não tinha certeza de como eles iriam responder com a despedida de Jürgen [Klopp]”, disse Rodri. “Mas eles respondem como se nada tivesse acontecido, então eles são sempre uma ameaça.

“E o Arsenal, acho que nos últimos dois anos, sim, houve a maior ameaça. Vamos ver como eles se saem porque quando você está nesse nível há dois anos, não é fácil sustentá-lo.

“Então, muito crédito para eles porque não é fácil. Eles nos levam ao limite e acho que serão esses dois times. Mas nunca se sabe.”