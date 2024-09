Rodri do Man City provavelmente ficará fora da temporada com lesão no ligamento cruzado anterior – fonte

O meio-campista do Manchester City, Rodri, quase certamente perderá o restante da temporada depois que exames feitos na manhã de segunda-feira sugeriram que ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o empate de domingo com o Arsenal, disse uma fonte à ESPN.

A fonte disse à ESPN que o internacional espanhol está definido para mais testes, mas tudo aponta para uma ruptura do LCA. Ele provavelmente passará por uma cirurgia em Barcelona.

Rodri saiu aos 21 minutos do confronto de domingo, após cair segurando o joelho, naquela que foi sua primeira partida como titular na Premier League nesta temporada.

O City marcou um gol de empate de última hora por meio de John Stones para garantir um empate de 2 a 2 contra o Arsenal no Etihad Stadium no domingo. O resultado os mantém no topo da tabela com 13 pontos nos primeiros cinco jogos.

O jogador de 28 anos foi eleito o Jogador do Torneio da Euro 2024 após desempenhar um papel fundamental no triunfo da Espanha no torneio.

Ele está entre os favoritos para ganhar a Bola de Ouro e sua lesão será um duro golpe para o City, que busca seu quinto título consecutivo da Premier League.

Na semana passada, Rodri sugeriu que os jogadores estão “perto” de entrar em greve devido a preocupações com o aumento da carga de trabalho.