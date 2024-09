Rodrigo Bentancur acusado por comentário ofensivo de Son Heung-Min

O meio-campista do Tottenham, Rodrigo Bentancur, foi acusado pela Associação de Futebol (FA) por dizer que todos os sul-coreanos “parecem iguais” durante uma aparição na televisão.

Em um clipe postado nas redes sociais de uma entrevista realizada em espanhol em junho no programa de televisão uruguaio “Por La Camiseta”, o apresentador Rafa Cotelo pediu a Bentancur uma camisa de jogador do Spurs, ao que ele respondeu: “De Sonny?” [Son Heung-Min]acrescentando: “Pode ser primo do Sonny também, já que todos são parecidos.”

A entidade máxima do futebol inglês disse em um comunicado que o jogador de 27 anos foi “acusado de uma suposta violação da regra E3 da FA por má conduta em relação a uma entrevista à mídia”.

“É alegado que o meio-campista do Tottenham Hotspur agiu de maneira imprópria e/ou usou palavras abusivas e/ou insultuosas e/ou foi desacreditado.

“Além disso, é alegado que isso constitui uma ‘violação agravada’, definida na Regra E3.2 da FA, pois incluía uma referência, expressa ou implícita, a uma nacionalidade e/ou raça e/ou origem étnica.”

As leis da FA estabelecem que “sanções baseadas em partidas de seis a 12 jogos serão recomendadas às comissões reguladoras para quase todos os atos de discriminação por participantes individuais”.

Rodrigo Bentancur foi acusado pela Associação de Futebol por fazer um comentário ofensivo sobre pessoas da Coreia do Sul. BEN STANSALL/AFP via Getty Images

O internacional uruguaio pediu desculpas em 20 de junho em uma publicação no Instagram pelo comentário que ele disse ter sido uma “piada de muito mau gosto”. Cinco dias depois, Son, capitão do Tottenham, disse que havia aceitado o pedido de desculpas do companheiro de equipe.

“Ele cometeu um erro, ele sabe disso e pediu desculpas. Lolo [Bentancur] não teria a intenção de dizer algo ofensivo intencionalmente. Somos irmãos e nada mudou”, disse Son em uma publicação nas redes sociais.

“Já superamos isso, estamos unidos e voltaremos a ficar juntos na pré-temporada para lutar pelo nosso clube como um só.”

Bentancur tem até 19 de setembro para fornecer uma resposta à acusação da FA.

