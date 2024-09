Rodrygo, do Real Madrid, “chateado” com rejeição à Bola de Ouro

Rodrygo disse à ESPN que estava “chateado” por sua omissão na lista de finalistas da Bola de Ouro masculina desta semana, depois de ajudar o Real Madrid a vencer a LaLiga e a Liga dos Campeões na temporada passada.

Os companheiros de clube Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Federico Valverde, Toni Kroos (já aposentado), Antonio Rüdiger e Dani Carvajal foram indicados, assim como a contratação de verão do Madrid, Kylian Mbappé, mas não havia lugar para Rodrygo na lista de 30 jogadores.

“Fiquei chateado, acho que mereci”, disse Rodrygo à ESPN em uma entrevista exclusiva no domingo. “Não quero menosprezar os jogadores que estão lá, mas acho que tinha um lugar no 30. Foi uma surpresa… Mas não há muito que eu possa fazer, não sou eu quem decide essas coisas.”

O vencedor da Bola de Ouro será anunciado em uma cerimônia em Paris no dia 28 de outubro.

Rodrygo marcou 10 gols em 34 jogos da LaLiga na temporada passada, além de balançar as redes cinco vezes na Liga dos Campeões.

Seu lugar no time de Madrid ficou sob pressão com a chegada de Mbappé, embora o técnico Carlo Ancelotti tenha continuado a escalá-lo como parte de uma linha de três atacantes até agora nesta temporada.

Em uma publicação recente nas redes sociais, Rodrygo publicou uma série de fotos suas levantando troféus com o Madrid, acompanhadas de um emoji rindo, que ele admitiu ter a intenção de zombar de sua rejeição à Bola de Ouro.

“Fiz uma postagem um tanto irônica”, disse Rodrygo à ESPN. “Agora não há muito o que dizer. Todo mundo sabe da minha indignação. Todo mundo [has supported me]tanto na seleção quanto no Real Madrid. As pessoas mandavam mensagens.”

Rodrygo admitiu que sua versatilidade tem inibido seu progresso, especialmente com o Brasil, que enfrenta o Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo na terça-feira.

O atacante marcou o único gol da partida na vitória por 1 a 0 sobre o Equador neste fim de semana.

“Muitas vezes, estou apenas preenchendo espaços”, disse Rodrygo. “Está faltando alguém ali? Coloque Rodrygo. Está faltando alguém na direita? Rodrygo. Está faltando alguém como número 9? Rodrygo. É isso. Pode atrapalhar um pouco, mas sou um jogador de equipe.”

Rodrygo foi questionado sobre o adolescente Endrick, do Real Madrid e do Brasil, que recebeu o apelido irônico de “Bobby” dos companheiros de equipe após citar a lenda inglesa Bobby Charlton como um de seus ídolos.

“Agora ele virou Bobby!”, Rodrygo disse à ESPN. “Ele não é mais Endrick. Ele virou Bobby, é isso. Não tem nada a ser feito, se ele ficar bravo, é pior!”