Roger O’Donnell do The Cure revela que tem câncer no sangue

Roger O’Donnell – o tecladista de longa data do The Cure – tem câncer no sangue… revelando a notícia surpreendente um ano depois de ter sido diagnosticado pela primeira vez.

O’Donnell revela que foi diagnosticado com linfoma – um tipo de câncer no sangue – em setembro de 2023… dizendo que ignorou seus sintomas por um tempo antes de finalmente ir ao médico quando descobriu sobre o câncer.

O grande conselho de Roger para as pessoas… façam o teste cedo – porque as pessoas têm mais chances de vencer o câncer se agirem rapidamente.

Roger esteve em turnê com o The Cure de maio a setembro do ano passado… e parece que recebeu o diagnóstico logo após o término. Ele se juntou ao grupo em 1987, tocando com eles em várias passagens ao longo dos anos.