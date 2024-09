Roma contrata ex-zagueiro do Borussia Dortmund Mats Hummels

A AS Roma concluiu a contratação do ex-zagueiro do Borussia Dortmund Mats Hummels em uma transferência gratuita, anunciou o clube da Série A na quarta-feira.

Hummels deixou o Dortmund no término de seu contrato neste verão. O jogador de 35 anos passou 13 temporadas com o time da Bundesliga, fazendo 508 aparições em dois períodos.

Detalhes da transferência não foram revelados, mas a mídia italiana informou que o jogador de 35 anos assinou um contrato de uma temporada por € 2,5 milhões (US$ 2,8 milhões).

Depois de ajudar o Dortmund a ganhar títulos da Bundesliga em 2010 e 2011, Hummels assinou com o Bayern de Munique, de cuja academia ele passou, em 2016. Após três anos repletos de troféus na Allianz Arena, ele retornou ao Dortmund em 2019.

Em sua última temporada em Dortmund, Hummels foi uma figura-chave na caminhada do time até a final da Liga dos Campeões e foi titular na derrota para o Real Madrid em Wembley.

Hummels jogou 78 vezes pela Alemanha e fez parte da seleção campeã da Copa do Mundo de 2014, mas ficou de fora da seleção para a Eurocopa deste verão.

Sua chegada à Roma segue a saída do zagueiro Chris Smalling para o clube da Saudi Pro League Al Fayha no início desta semana. A Roma começou a nova temporada da Série A conquistando apenas dois pontos em três jogos.

Informações da Reuters contribuíram para esta reportagem.