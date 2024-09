Rome Odunze brinca sobre a primeira bola de touchdown de Caleb Williams

INDIANÁPOLIS — Caleb Williams se tornou o primeiro quarterback novato a lançar um passe para touchdown em 2024, três semanas após o início da temporada da NFL.

Perdendo por dois pontos no meio do quarto período da derrota do Chicago Bears por 21 a 16 para o Indianapolis Colts, Williams encontrou o também novato da primeira rodada Rome Odunze no canto da end zone para um touchdown de 1 jarda.

Williams correu para comemorar com Odunze, que disse que os dois já haviam conversado sobre sua primeira comemoração de touchdown em conjunto. Odunze segurava a bola de brincadeira em direção a Williams enquanto o quarterback perseguia o recebedor pela linha lateral dos Bears enquanto fingia tentar roubar a bola.

Caleb ou Rome? Quem fica com a bola? 😂 foto.twitter.com/CAKdprZ2Hj — NFL (@NFL) 22 de setembro de 2024

A comemoração foi só para mostrar. Após o jogo, não houve debate sobre quem ficaria com a lembrança.

“Vamos cortá-lo pela metade; ele vai ficar com a direita, eu vou ficar com a esquerda como a fábrica Twix”, brincou Odunze. “Mas não, acho que ele vai me dar essa. Ele vai ter bastante na carreira, muito mais do que eu, então ele me abençoou com essa primeira.”

Odunze terminou com 112 jardas de recepção, o máximo da equipe, e um touchdown em seis recepções. Depois que Odunze totalizou três recepções para 44 jardas nos dois primeiros jogos de Chicago enquanto jogava com um MCL torcido, Williams fez um esforço concentrado para envolver mais o recebedor no ataque, o que levou a 11 alvos, o máximo da equipe.

“Eu disse a Rome que vou passar a bola para ele um pouco mais”, disse Williams. “Algumas das repetições pós-treino que Rome e eu temos recebido nas últimas semanas, acho que valem a pena. E vamos continuar fazendo isso porque obviamente queremos construir essa conexão e ter essa confiança e crença um no outro.”

A derrota do Chicago em Indianápolis lançou luz sobre uma série de problemas que o ataque está enfrentando enquanto busca uma identidade.

No domingo, a conexão entre novatos que os Bears esperavam que aparecesse em breve no jogo foi um lado positivo da dolorosa derrota.

“É sempre bom poder construir essa química individual com [Williams] então posso ser um trunfo para esse ataque”, disse Odunze. “Mas quando não é o suficiente para obter o W, não parece certo. Mas fazer essas jogadas juntos e continuar a construir sobre isso será bom para nós durante a temporada.”