Ronnie Stanley, do Ravens, irritado com várias penalidades contra ele

KANSAS CITY, Missouri — O left tackle do Baltimore Ravens, Ronnie Stanley, sentiu que estava sendo escolhido pelos árbitros durante a derrota de quinta-feira à noite por 27 a 20 para o Kansas City Chiefs.

Stanley foi sinalizado três vezes por formação ilegal. Ele foi penalizado na segunda jogada do jogo sem qualquer aviso dos árbitros.

“Achei que era um pouco diferente”, disse Stanley. “E então, do jeito que estava acontecendo no jogo, eu realmente sinto que eles estavam apenas tentando dar um exemplo e me escolheram para ser o único a fazer isso. Até onde eu vi, eles não estavam fazendo isso dos dois lados da bola, e eu sei que eu estava alinhado em boa posição na maioria das chamadas que eles fizeram. Mas vamos voltar e assistir ao filme e vamos ter certeza disso e vamos enviá-lo [to the league office].”

Após o jogo, o técnico do Ravens, John Harbaugh, disse que os times foram informados de que a formação ilegal seria um ponto de ênfase nesta temporada. Mas Baltimore ressaltou que Kansas City não foi penalizado nenhuma vez por formação ilegal, enquanto os Ravens foram sinalizados cinco vezes.

“Estou olhando para os tackles deles, especialmente o lado direito, e sei que estou me alinhando na frente daquele cara”, disse Stanley. “E eles não o chamaram uma vez. É um pouco de me fazer sentir como se eu fosse louco, [that] Não sei onde estou me alinhando. Sinto que assistiremos ao filme. Eles só precisam ser responsabilizados, se é isso que é. Se é tão flagrante que eles estão fazendo essas ligações — e não deveriam ser — eles devem ser responsabilizados.”

Na temporada passada, Stanley foi penalizado 11 vezes, mas nenhuma vez por formação ilegal. Além de Stanley, o offensive tackle Patrick Mekari e o wide receiver Rashod Bateman também foram sinalizados por formação ilegal na quinta-feira.

“Será interessante ver se eles vão chamar da mesma forma durante toda a temporada”, disse Harbaugh. “Vou desafiá-los a chamar da mesma forma que chamaram esta noite durante toda a temporada, então espero que sejam consistentes sobre isso.”